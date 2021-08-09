«شاهين» يوجه بمتابعة أعمال وحدة تشخيص أمراض الأسماك بمعمل كفر الشيخ

كلف الدكتور ممتاز شاهين مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية، الدكتورة إيناس عبد الرحمن وكيل المعهد لشئون المعامل الفرعية، بتفقد أعمال وحدة تشخيص أمراض الأسماك بمعمل كفر الشيخ للوقوف على أعمال التدريب لطلاب كليات الطب البيطري بالمحافظة وتأهيل الطلاب لبيئة العمل، وخدمة العاملين في قطاع الإنتاج السمكي ومشروعات تنمية الثروة السمكية.

وقال شاهين، في تصريحات صحفية الاثنين، إن ذلك يأتي في إطار الدور الاجتماعي لمعهد صحة الحيوان في خدمة قطاع تنمية الثروة السمكية والمجالات ذات العلاقة ومنها تشخيص الأمراض الحيوانية والداجنة، وتأهيل خريجي كليات الطب البيطري والزراعة بمختلف الجامعات المصرية لأسواق العمل، وان المعهد يستهدف تعريف الطلاب بأحدث تقنيات الكشف عن الأمراض والتعاون مع معمل الثروة السمكية.

والتقت «إيناس عبد الرحمن» الباحثين بالمعمل الفرعي في كفر الشيخ للوقوف على خطة العمل البحثي بالمعمل ودراسة معوقاته والعمل على تذليلها، مشيدة بالجهود المبذولة من إدارة المعمل وأعضاء الهيئة البحثية بالمعمل.

يأتي ذلك بينما قامت وكيل المعهد لشؤون المعامل يرافقها الدكتورة أميرة الحنفي مدير المعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية بالعباسة التابع لمركز البحوث الزراعية الأسماك بالعباسة بجولة تفقدية بحضور الدكتور محمد الجوهري مدير معمل صحة الحيوان في كفر الشيخ لأقسام المعمل المختلفة وكذلك وحدة تشخيص امراض الأسماك بكفر الشيخ لاستعراض كافة الأنشطة المختلفة للتعرف على أمراض الأسماك وطرق تشخيصها وعرض الإمكانيات المعملية لتحليل عينات من الأسماك ومياه المزارع السمكية.

وأشادت «إيناس عبدالرحمن»، بعملية تدريب طلاب الفرقة الثالثة بكلية الطب البيطري جامعة كفرالشيخ والتى تتم خلال الشهر الجاري بالمعمل ، وتفقدت وحدة بحوث وتجارب الأسماك بالمعمل والتي تم تجديدها مؤخراً، كما تفقدت المنفذ الفرعي لبيع الأمصال واللقاحات بكفر الشيخ.