الإثنين 09 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

الكرازة

فيلم وثائقي عن حياة القديس بورفيريوس وتاريخ الكنيسة المكرسة على اسم القديس في غزة

البابا ثيؤدوروس الثاني
البابا ثيؤدوروس الثاني

قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إنه تم صناعة فيلم وثائقي عن حياة القديس بورفيريوس وتاريخ الكنيسة المكرسة على اسم القديس في غزة.

وأضاف الأنبا نيقولا أنطونيو الوكيل البطريركي للشؤون العربية في بيان رسمي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: تم الفيديو بإشراف المطران اليكسيوس الوكيل البطريركي الأورشليمي في غزة

وتقع كنيسة القديس برفيريوس على مساحة ما يقارب ( 216 متر مربع ) في أحد أقدم الأحياء الشعبية بغزة وهو حي الزيتون حيث أنها بنيت معانقةً جامع كاتب ولايات في هذا الحي العريق. ولها بابان رئيسيان الباب الغربي المؤدي إلى المدخل الرئيسي للكنيسة والباب الشمالي، وقد فتح لها باب إضافي حل محل الشباك الجنوبي من أعلى وذلك ليكون مدخلاً ثالثً للكنيسة وهو مؤدي إلى الطابق العلوي عبر درجين يمتدان نزولاً إلى قاعة المدخل الرئيس التي تمتد إلى الهيكل. وقد استغرق بناء هذه الكنيسة ما يقارب الخمس سنوات من عام 402 م وحتى عام 407 م حيث دشنت هذه الكنيسة باسم كنيسة أفظوكسيياني نسبة إلى الإمبراطورة أفظوكسييا. وبعد رقاد القديس البار سميت باسم كنيسة القديس ( برفيريوس ).
 

أبرشية الروم الأرثوذكس الانبا نيقولا متحدث كنيسة الروم الارثوذكس الروم الارثوذكس بابا الروم الارثوذكس بطريرك الروم الارثوذكس

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