حبس شقيقين قتلا شابا لانزعاجهما من صوت «الموتوسيكل» بإمبابة

أمرت نيابة شمال الجيزة، بحبس شقيقين «حلاقين» 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بقتل شاب في منطقة إمبابة، بسبب انزعاجهما من صوت «موتوسيكل» يخص المجني عليه، وصرحت النيابة بدفن جثمان المجني عليه ويُدعى «مؤمن.م» عقب تشريحه لمعرفة أسباب الوفاة.

جاء في التحقيقات الأولية أن الشقيقين المتهمين تشاجرا مع المجني عليه، بسبب وقوفه بالدراجة البخارية أمام محل الحلاقة ملكهما، فطالباه بعدم الوقوف، فنشبت بينهما مشاجرة على أثرها أخرج أحدهما «مطواة» وطعن الشاب في صدره فسقط قتيلاً على الفور.

كان تلقى قسم شرطة إمبابة، بلاغًا يفيد بقتل شاب، جرّاء الاعتداء عليه بسلاح أبيض، فانتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وتبين أن مشاجرة نشبت بين شقيقين وبين المجني عليه، بسبب الصوت المرتفع للدراجة البخارية الخاصة به، فطعنه أحدهما بسلاح أبيض.

وضبطت أجهزة الأمن المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.