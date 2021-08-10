«حمض الكوجيك».. علاج جديد للتخلص من البقع الداكنة عند النساء

تُعاني العديد من النساء من وجود التصبغات الجلدية، وهن في بحث دائم عن علاج لهذه البقع الداكنة التي يكن غير راضيات عنها، ومؤخرًا تم الوصول لعلاج جديد لهذا الأمر، وهو حمض الكوجيك الذي يعمل إذا تم وضعه ضمن روتين العناية بالبشرة على منع إنتاج الميلانين لتقليل البقع الداكنة وتفتيح البشرة في فترة زمنية قليلة للغاية.

ونعرض لك في السطور التالية كل ما يخص هذا الحمض.

ما هو حمض الكوجيك

على عكس ألفا هيدروكسي و الأحماض هيدروكسي بيتا، حمض الكوجيك يعمل حتى خارج البشرة الخاص بك عن طريق التقشير الكيميائي الأبعد، ويزيل الطبقات الميتة من الجلد، وبالتالي يعمل علي تفتيح البشرة وإضائتها عن طريق منع تكوين التيروزيناز، وهو إنزيم ضروري لإنتاج الميلانين الذي يتسبب في تصبغ الجلد.

كيف يفيد حمض الكوجيك البشرة؟

نظرًا لخصائصه التي تحجب الميلانين، فإن حمض الكوجيك مفيد في علاج ومنع فرط التصبغ بجميع أنواعه، بما في ذلك الالتهابات الناجمة عن االشمس، ومن الأفضل لأي شخص البحث عن مكون طبيعي أكثر لتفتيح البقع الداكنة مثل الحمض، والحصول علي لون متناسق للبشرة.



أضرار استخدام حمض الكوجيك للبشرة

علي الرغم من أن حمض الكوجيك يمكن تحمله أكثر من أحماض ألفا هايدروكسي وأحماض بيتا هيدروكسي، إلا أنه قد لا يكون الخيار الأفضل لمشكلات فرط التصبغ إذا كانت بشرتك حساسة، ومن المحتمل أن يكون التهاب الجلد التماسي هو التأثير الجانبي الأكثر شيوعًا لهذا الحمض وينتج احمرارًا وتهيجًا وتورمًا وحكة وألمًا.

وللتغلب على هذا الأمر من الممكن وضع حمض الكوجيك بمكونات مهدئة، بشكل عام لا يوصي الأطباء باستخدام المنتجات المشبعة بحمض الكوجيك لأكثر من شهر أو شهرين في المرة الواحدة مع استراحة بنفس الفترة الزمنية لتجنب التهيج وفي نفس الوقت الوصول للنتيجة المرغوبة في علاج البقع العنيدة بشكل جيد.