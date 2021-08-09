محافظ الغربية يكرم عدداً من أبناء المحافظة في احتفالية كبرى

كرَّم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم، عدداً من أبناء المحافظة المتميزين في شتى المجالات (العلمية، الرياضية، الفنية والإدارية)، وذلك من منطلق حرص المحافظة على دعم الموهوبين من أبنائها وتكريمهم على ما بذلوه وحثهم على الاستمرار والمزيد من العطاء لتحقيق غاياتهم المنشودة، وذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، اللواء حسين الجندي السكرتير العام، نجوى العشيري السكرتير المساعد.

وأكد المحافظ على أن تشجيع المواهب الشابة في كافة المجالات واجب على المحافظة، وأن تكريم اليوم يمثل ضرورة مجتمعية كونه يحوي الكثير من الأهداف والرسائل والتوجيهات، بل ويحفز على التفوق والتميز والإنجاز، كما أن التحفيز يأتي كخطوة ملحة لتقديم المزيد من الأعمال المتميزة وإعطاء صاحب العمل اللافت والجهد المميز حقه من التكريم والاحترام والتقدير ، مؤكداً على سعي المحافظة الحثيث لتكريم أبنائها ودفعهم نحو المزيد من العطاء .

يُذْكَر أن التكريم شمل الطالب عبد المنعم أحمد عايد (الطالب بكلية العلوم جامعة طنطا والحاصل على براءة اختراع لاكتشافه علاج للسرطان) ، الطالبة شهد القط (الطالبة بمدرسة محمد نجيب الرسمية للغات والحاصلة على جائزة دولية من المركز الثقافي الدولي باليابان عن إحدى لوحاتها الفنية في مسابقة شملت أكثر من ٣٥ دولة)، ذلك إلى جانب الطلاب الحاصلين على المركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقات رياضية فردية وجماعية من أبناء وزارة التربية والتعليم الفائزين بأولمبياد الطفل المصري على المستوى القومي بوزارة الشباب والرياضة، كما شمل التكريم أيضاً تكريم النائب سامح حبيب لحصوله على درجة الماجستير في الحقوق، الأستاذة إيناس عبد المطلب الموظفة بحي ثان طنطا لحصولها على درجة الدكتوراة ، عايدة الدخاخني ومحمد الحارتي الحاصلين على مراكز متقدمة في الدورات التدريبية.