حبس مروّج عملات مزيفة في موقف السلام

أمرت نيابة السلام بحبس طالب 4 أيام على ذمة التحقيقات لقيامه بترويج عملات مزيفة بموقف السلام، كما قررت النيابة العامة سرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة إخطاراً من العميد طه فودة رئيس مباحث قطاع شرق القاهرة تفيد بقيام طالب مقيم بالشرقية، بترويجه مبالغ مالية «مقلدة» لأحد الباعة الجائلين بموقف سرفيس السلام دائرة قسم شرطة السلام أول، حيث تم ضبطه وبحوزته مبالغ مالية عملات محلية مقلدة.

بمواجهته اعترف بسابقة تحصله على هاتف محمول من أحد أصدقائه بقصد بيعه لصالح الأخير مقابل تحصله على مبلغ مالي وفي سبيل ذلك تواصل مع أحد الأشخاص (لا يعلم بياناته) عن طريق أحد مواقع التسوق الإلكتروني، وعرض عليه شراء الهاتف المحمول مقابل مبلغ مالي واتفقا على التقابل لإتمام عملية البيع، حيث تقابل معه وبصحبته آخران، وأثناء ذلك عرضوا عليه شراء الهاتف مقابل مبلغ مالي "مقلد" فوافق على تحصله على المبلغ، وعقب ذلك توجه صحبة صديقه الذي تحصل منه على الهاتف لموقف سرفيس السلام ( لاذ بالفرار أثناء الضبط) لاستقلال إحدى السيارات الأجرة وقاما بترويج المبلغ المالي المقلد على أحد الباعة الجائلين إلا أن الأخير اكتشف بأن المبلغ مقلد، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.