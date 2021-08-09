الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تودع شيخ كهنة إيبارشية أطفيح

ودّعت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، القمص مينا ميخائيل، كاهن كنيسة الشهيد مارمينا بقرية الشرفا، مركز الصف التابعة لإيبارشية أطفيح، عن عمر تجاوز 83 سنة بعد خدمة كهنوتية بلغت 50 سنة.

وقال القمص موسى إبراهيم، متحدث الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن الأب المتنيح وليد بديرب نجم في 3 يوليو 1938 وسيم كاهنًا على كنيسة الملاك والشهيد مارجرجس بديرب نجم بيد المنتيح الأنبا تيموثاوس مطران الدقهلية ودمياط الأسبق يوم 29 أغسطس عام 1961.

وأضاف في بيان عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الإعلامي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أنه خدم في مطرانية أمدرمان بالسودان من عام 1988 وحتى 1991 ثم عاد إلى مصر وخدم في دير الآباء الرسل بأطفيح وقت أن كان جزءًا من إيبارشية الجيرة وذلك في عهد المتنيح الأنبا دوماديوس مطران الجيزة السابق، انتقل بعدها إلى كنيسة القديس البابا كيرلس بالجزيرة الشقرة، مركز الصف من 2002 إلى أواخر عام 2012 ثم خدم عدة شهور في كنيسة العذراء بأسكر، مركز الصف عام 2013 ليستقر بعدها في كنيسة الشهيد مارمينا بقرية الشرفا حتى نياحته اليوم.

وأقيمت صلوات تجنيزه في مسقط رأسه، ديرب نجم في الرابعة من مساء اليوم.

واشار القمص موسى إبراهيم إلى أن البابا تواضروس الثاني تقدم بخالص العزاء لنيافة الأنبا زوسيما أسقف إيبارشية أطفيح وتوابعها وللآباء كهنة الإيبارشية في نياحة الأب الفاضل القمص مينا ميخائيل، ويلتمس عزاءً سمائيًا لشعب كنيسته ولأسرته المباركة طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث مع جميع المقدسين.