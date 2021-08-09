الإثنين 09 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

نور الشريف.. العملاق

نور الشريف
نور الشريف

هو واحد من عمالقة الفن، فمن يستطيع أن ينسى دوره فى مسلسل «لن أعيش فى جلباب أبى» وفيلم «العار» وغيرهما من الشخصيات التى أثرت فى وجداننا؟.. إنه الفنان الكبير نور الشريف. 

اسمه الحقيقى محمد جابر محمد عبدالله، ولد فى ٢٨ أبريل ١٩٤٦ بالقاهرة. رحل والده قبل أن يتم عامه الأول وتولى عمه تربيته، بعدها تركته والدته فى بيت عمه وتزوجت. 

نور الشريف قال فى أكثر من لقاء إنه لم يحب أمه فى طفولته لأنها تركته، وصرح بأن سبب رفضه لها أنها فضلت سعادتها عليه، لكنه سامحها بعد ذلك واعتذر لها عن معاملته السيئة. 

التحق بالمعهد العالى للفنون المسرحية وكان الأول على دفعته، ورشحه الفنان سعد أردش فى دور صغير بمسرحية «الشوارع الخلفية»... تعرف على الزعيم عادل إمام فى كواليس إحدى المسرحيات وقدمه للمخرج حسن الإمام الذى قدمه فى فيلم «قصر الشوق»... ومضى بعدها فى مسيرته متربعًا على القمة حتى وفاته يوم ١١ أغسطس ٢٠١٥ بعد صراع مع سرطان الرئة عن عمر يناهز ٦٩ عامًا.

رئيس التحرير

وائل لطفي

التفكير الخرافي

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