ليبيا.. ارتفاع إصابات ووفيات كورونا فى 20 مدينة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، مساء اليوم، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا خلال أسبوع في مدن “الكفرة، قصر الأخيار، طبرق، ترهونة، درج، نالوت، الزاوية الجنوب، باطن الجبل الغربي، العربان، الحوامد، العواتة، العوينية، اجدابيا، غات، القريات، القواليش، المنشية الجميل، فسانو، امساعد، الزهراء، وخليج السدرة”.

وأكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض في تقريره الأسبوعي الحادي والثلاثين، عبر حسابه الرسمي بموقع “فيسبوك”، أنه خلال الفترة من 2 إلى 8 أغسطس 2021 بلغ عدد العينات التي جرى فحصها 57,109 عينة مقارنة بالاسبوع بائي الثلاثين 67,576 عينة.

وأشار المركز إلى انخفاض عدد الحالات المؤكدة 13,519 حالة بمعدل إيجابية 24% مقارنة بالاسبوع الوبائي الثلاثين 19,364 حالة مؤكدة بمعدل إيجابية 29%.

وبلغ عدد الوفيات 167 حالة بمعدل إماته بلغ 1.2% مقارنة بالاسبوع الثلاثين 181 حالة وفاة بمعدل اماتة بلغ 0.9%، مشيرا لزيادة عدد المطعمين هذاالاسبوع 764,233 مطعم مقارنة بالاسبوع الوبائي الثلاثين والذي بلغ عدد المطعمين فيه 673,727 مطعم.

وسجلت ليبيا اليوم الإثنين 31 وفاة و2001 إصابة جديدة بكوفيد 19 مقابل شفاء 1103 حالات خلال الـ 24 ساعة الماضية، بحسب ما أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في تحديثه اليومي للوضع الوبائي في البلاد.