الإثنين 09 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ليبيا.. ارتفاع إصابات ووفيات كورونا فى 20 مدينة

كورونا في ليبيا
كورونا في ليبيا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، مساء اليوم، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا خلال أسبوع في مدن “الكفرة، قصر الأخيار، طبرق، ترهونة، درج، نالوت، الزاوية الجنوب، باطن الجبل الغربي، العربان، الحوامد، العواتة، العوينية، اجدابيا، غات، القريات، القواليش، المنشية الجميل، فسانو، امساعد، الزهراء، وخليج السدرة”.

وأكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض في تقريره الأسبوعي الحادي والثلاثين، عبر حسابه الرسمي بموقع “فيسبوك”، أنه خلال الفترة من 2 إلى 8 أغسطس 2021 بلغ عدد العينات التي جرى فحصها 57,109 عينة مقارنة بالاسبوع بائي الثلاثين 67,576 عينة.

وأشار المركز إلى انخفاض عدد الحالات المؤكدة 13,519 حالة بمعدل إيجابية 24% مقارنة بالاسبوع الوبائي الثلاثين 19,364 حالة مؤكدة بمعدل إيجابية 29%.

وبلغ عدد الوفيات 167 حالة بمعدل إماته بلغ 1.2% مقارنة بالاسبوع الثلاثين 181 حالة وفاة بمعدل اماتة بلغ 0.9%، مشيرا لزيادة عدد المطعمين هذاالاسبوع 764,233 مطعم مقارنة بالاسبوع الوبائي الثلاثين والذي بلغ عدد المطعمين فيه 673,727 مطعم.

وسجلت ليبيا اليوم الإثنين 31 وفاة و2001 إصابة جديدة بكوفيد 19 مقابل شفاء 1103 حالات خلال الـ 24 ساعة الماضية، بحسب ما أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في تحديثه اليومي للوضع الوبائي في البلاد.

3
3
المركز الوطني لمكافحة الامراض ليبيا فيروس كورونا ارتفاع معدل الإصابات التقرير الأسبوع الحادي والثلاثون

رئيس التحرير

وائل لطفي

التفكير الخرافي

الأكثر قراءة

«الهربس».. المرض الذي أثار فزع الأمهات على جروبات «الماميز»

بعد عرض حالتها في «آخر النهار».. الرئيس السيسي يوجّه بعلاج الطفلة «مريم»

«مذبحة الراحلين».. موسيمانى يطيح بـ8 لاعبين خارج الأهلى

الأمن يحل لغز اختفاء فتاة بسوهاج

محمد حسان يرد على سؤال كيف نحارب «داعش»؟

العثور على طرد بريدى به 3 رصاصات موجّه لـ«بابا الفاتيكان»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الحَر.. كارت أحمر للبشر

علي سعدة

رحلتى.. مع جبران

الحسين عبدالرازق

عن حرمة الموتى وخصوصية الأحياء!

ماجد حبته

مبادرة سودانية قوبلت بوقاحة!

محمد مرعي

الإسلاميون فى العقلية الغربية

د. منى حلمى

«أسلمة» الموجة الحارة بضاعة فاسدة قاربت على الإفلاس

محمود خليل

«آل الشرايبى».. العصبية العائلية «طريق الثروة»

القس. رفعت فكرى

انتصار القيم هو الأهم

صور

جنازة دلال عبد العزيز

جنازة الفنانة دلال عبدالعزيز

الزمالك والمحلة.. لحظة منح القائد شيكابالا الحاوي أيمن حفني شارة القيادة

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة تدعو إسرائيل ولبنان للمشاركة مع «اليونيفيل»

إسرائيل تدرس توسيع نطاق إتاحة الجرعة الثالثة من لقاح «كورونا»

"أردان" يهاجم الأمم المتحدة: نرفض المساواة بين عمليات إسرائيل وحزب الله