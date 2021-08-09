بعد زواجها الرابع.. تصريحات لياسمين الخطيب أثارت جدلا: «صوري المثيرة ليست تهمة»

أثارت الإعلامية والفنانة التشكيلية ياسمين الخطيب الكثير من الجدل عبر وسائل السوشيال ميديا وكان آخر تلك الجدليات هو زواجها من رجل أعمال يصغرها فى السن والزواج كان على يد "مأذونة" .

الدستور ترصد تصريحات لياسمين الخطيب أثارت جدلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي:

- فى عيد ميلاد طه حسن كتبت على صفحتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعى احتفاءً به قائلة اليوم ذكرى عميد الأدب العربى “عباس العقاد” الذى كتب أهم شارع في مدينة نصر على اسمه، الأمر الذي أثار سخرية رواد السوشيال ميديا واعتذرت ياسمين عن هذا الخطأ بعدما نسبتها لأدمن الصفحة.

-الحجاب زى شعبى وليس فرضا.. الدعاة مزيفون وكلهم زارعين شعر.. لبس الستات الشعبى بيخليهم مش حلوين.

-أحد أزواجى قال لى "نفسى أتجوز فلاحة تكلمنى عن الأكل مش عن كتب يوسف زيدان".

-لبست الحجاب فى مراهقتي ومسحت شرائط الأغاني وسجلت عليها خطب سلفيين وقرآن.

-تزوجت ثلاثة.. أحدهم ضربني.. وآخر هددنى بالقتل.. والثالث رفض إشهار الزواج.

-مفيش منافسة بيني وبين ياسمين صبرى ولو كنت حضرت المهرجانات كنت بقيت "ترند".

-عمرى ما عملت عملية تجميل كله طبيعي فى طبيعي.. مناخيرى معووجة وعندى حاجب أعلى من حاجب ولكن بحب "ديفوهاتي".

-صورى مثيرة جدا هذه ليست تهمة، لأن أى امرأة طبيعى تكون مثيرة، أما الإيحاءات ومفاتن الجسد وما إلى ذلك، هو ما يراه شخص إيحاء قد لا يراه شخص آخر عاديا، وهذا يعود لخيال وذهن كل شخص.

-هيفاء وهبى جميلة، ونانسى عجرم، ومنة شلبى، وطبعا ليلى علوى دى بالذات أيقونة لوحدها، لأنها أكدت أن الجمال لاعلاقة له بالسن، وأن الأنثى بما تبدو عليه وليس بعمرها.

-الجمال ليس بالعمر، وأن المرأة الجميلة ستظل جميلة طيلة عمرها، "لكن برضه مفيش ست تحب تقول سنها حتى لو كانت ياسمين الخطيب أو لو كانت كاتبة أو رسامة.

وكانت ياسمين الخطيب قد عقدت قرانها على زوجها الرابع فى أحدى فنادق التجمع الخامس فى وجود أسرتها وأسرة الزوج وعلى يد مأذونة وقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى صور الزواج وتحولت ياسمين إلى ترند خاصة وأنها الزيجة الرابعة فى حياتها.