الأمن يحل لغز اختفاء فتاة بسوهاج

كشفت مصادر عن أنه بالنسبة للمنشور الذى تم تداوله على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك) متضمناً صورة لفتاة متغيبة - مقيمة بمحافظة سوهاج، ومرفق بالمنشور بيانات شقيقها.

بإجراء التحريات تبين حضور (ربة منزل) إلى قسم الجيزة، وبصحبتها (الفتاة المتغيبة – من ذوى الهمم) وقررت بعثورها على الفتاة حال استقلالها أحد القطارات من بنى سويف اتجاه الجيزة، وأخبرتها أنها قامت بترك مسكن أهليتها بمحافظة سوهاج لسوء معاملة زوجة والدها لها .

وعلى الفور تم التواصل مع شقيقها، حيث قرر بأن شقيقته قامت بترك مسكن أهليتها ولم يتهم أحدا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.