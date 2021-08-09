الإثنين 09 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الأمن يحل لغز اختفاء فتاة بسوهاج

الأمن
الأمن

كشفت مصادر عن أنه بالنسبة للمنشور الذى تم تداوله على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك) متضمناً صورة لفتاة متغيبة - مقيمة بمحافظة سوهاج، ومرفق بالمنشور بيانات شقيقها.

بإجراء التحريات تبين حضور (ربة منزل) إلى قسم الجيزة، وبصحبتها (الفتاة المتغيبة – من ذوى الهمم) وقررت بعثورها على الفتاة حال استقلالها أحد القطارات من بنى سويف اتجاه الجيزة، وأخبرتها أنها قامت بترك مسكن أهليتها بمحافظة سوهاج لسوء معاملة زوجة والدها لها .

 وعلى الفور تم التواصل مع شقيقها، حيث قرر بأن شقيقته قامت بترك مسكن أهليتها ولم يتهم أحدا. 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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التفكير الخرافي

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