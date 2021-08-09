رئيس جامعة طنطا يكرم الطالب أحمد عياد «مُخترع علاج السرطان»

كرم الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، اليوم، الطالب عبدالمنعم أحمد عايد الطالب بالفرقة الرابعة بكلية العلوم والذي حصل على براءة اختراع بأكاديمية البحث في مجال علاج السرطان ومنحه مكافأة مالية لتفوقه العلمي وإعفائه من مصروفات الدراسة بالكلية، وتقديم كل سبل الدعم لاستكمال أبحاثه.

جاء ذلك خلال حفل التكريم الذي أقيم اليوم بمقر إدارة الجامعة بحضور والد ووالدة الطالب وعميد كلية العلوم وعدد من أعضاء هيئة التدريس المشرفين على الطالب، ومدير رعاية الشباب محمد القصير وأعضاء نادى العلوم.

قال رئيس جامعة طنطا، إن هذا التكريم يأتى بناء على تقدير الجامعة لأبنائها المتميزين علميًا، مؤكدا أن الطلاب النابغين والمتفوقين علميا يكونوا دائما على درجة عالية من الخلق الرفيع والأدب الجم، ‏وأن الجامعة تحتفى دائما ‏بأبنائها، مثمناً دور والد ووالدة الطالب في رعاية ابنهم الخلوق دراسياً وتربوياً وسلوكياً.