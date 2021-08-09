وزير الطيران: عودة الرحلات الروسية لمصر جاء بفضل جهود القيادة السياسية لسنوات

أكد الطيار محمد منار عنبه وزير الطيران، أن وزارة الطيران المدني وجميع شركاتها التابعة، قامت بتطبيق كافة الإجراءات الأمنية والاحترازية بجميع المطارات المصرية، حيث أشاد بها كافة الوفود ولجان التفتيش التى زارت مصر خلال الفترة السابقة.

وقال الطيار محمد منار، في تصريحات صحفية اليوم، الإثنين، إن عودة السياحة والرحلات الروسية إلى مصر جاء بفضل جهود ودعم القيادة السياسية لقطاع الطيران المدني خلال السنوات الماضية.

وأكد وزير الطيران أن إشادة الوفود واللجان الروسية، أكدت ثقه الجميع في تطبيق المعايير الأمنية والصحية بالمطارات المصرية، التي تود إنجازها بحصول 11 مطارا مصريا حتى الآن من بينهم مطارا شرم الشيخ والغردقة، على شهادة الاعتماد الصحي للسفر الآمن من المجلس العالمي للمطارات ACI.

يشار إلى أن مطار شرم الشيخ الدولي استقبل اليوم أولى الرحلات الجوية الروسية التابعة لشركة Rossiya Airlines رحلة رقم FV 5633 من طراز B747 قادمة من مطار شيريميتييفو بالعاصمة الروسية موسكو وعلى متنها ٥١٧ سائحا.

وكان في استقبال الطائرة اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء يورغى بوريسينكو سفير روسيا بالقاهرة والطيار أحمد منصور رئيس الشركة المصرية للمطارات واللواء نبيل الملاح مدير مطار شرم الشيخ وعدد من المسئولين بمحافظة جنوب سيناء وهيئة تنشيط السياحة.

وتم استقبال الطائرة بتقليد رش المياة الملونة بأعلام مصر وروسيا واستقبال الركاب بالعروض الفلكلورية داخل المطار، كما تزينت صالة الوصول بأعلام البلدين ورسائل الحفاوة والترحيب بضيوف مصر فى أرض السلام وقام فريق العلاقات العامة بالمطار لاستقبال الركاب وتقديم الورود والشيكولاته وبعض الهدايا التذكارية، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمطار.