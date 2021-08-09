«الحرب والسرد» جديد هيئة الكتاب عن تغير الهوية العربية

صدر حديثًا عن الهيئة العامة للكتاب أحدث أعمال الدكتور محمد أبو عوف "الحرب والسرد"، التي تتناول روايات الأجيال بالدراسة.

واختار د.أبو عوف رواية "رماد الشرق" للروائي الجزائري واسيني الأعرج، نموذجًا لتطبيق الدراسة عليها.

وتقوم الدراسة، بحسب أبوعوف، على استقراء محور الحرب، وتأثيرها على ثقافة شعوب المناطق التي تدور فيها، فالمكان في رواية الأعرج هو الوطن العربي كله، وصراعه الطويل مع الغرب، كما تشمل أيضا رحلة البحث عن الهوية للبطل.

ومحمد أبو عوف مواليد الإسكندرية 1988، حاصل على الدكتوراه في الأدب الحديث، وصدرت له مجموعة شبورة في وسط الطريق في 2012، وله العديد من المقالات النقدية.

أما عن واسيني الأعرج فقد ولد في 8 أغسطس 1954 بقرية سيدي بوجنان الحدودية- تلمسان، جامعي وروائي، يشغل اليوم منصب أستاذ كرسي بجامعتي الجزائر المركزية والسوربون بباريس، يعتبر أحد أهمّ الأصوات الروائية في الوطن العربي.

على خلاف الجيل التأسيسي الذي سبقه، تنتمي أعمال واسيني، الذي يكتب باللغتين العربية والفرنسية، إلى المدرسة الجديدة التي لا تستقر على شكل واحد وثابت، بل تبحث دائما عن سبلها التعبيرية الجديدة والحية بالعمل الجاد على اللغة وهز يقينياتها.