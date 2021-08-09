خليفة حفتر يعين قادة جددًا للأسلحة الرئيسية بالجيش الليبى

أقيم اليوم بقاعدة بنينا الجوية حفل بمناسبة الذكرى الواحدة والثمانين لتأسيس الجيش العربي الليبي بحضور القائد العام للقوات المسلحة المشير أركان حرب خليفة أبوالقاسم حفتر ورؤساء الأركان ومدراء ورؤساء الهيئات والإدارت.

وألقى حفتر كلمة بهذه المناسبة أكد فيها أهمية القوات المسلحة وأهمية بنائها بعد أن كاد الإرهاب أن يقضي عليها والعمل على تقويتها، وأنها هي الحصن المنيع للوطن، وأن الشعب كان الداعم الأساسي للقوات المسلحة وقيادته.

وأصدر القائد العام جملة من القرارات من بينها تكليف الفريق امراجع العمامي برئاسة القوات البرية بدلًا من اللواء نورالدين الهمالي وتكليف العميد عبدالله عمر الزايدي آمرًا لغرفة عمليات الجفرة.

كما تقرر تكليف اللواء صالح اعبوده بإدارة التدريب في القوات المسلحة الليبية وأن يُرقي اللواء مفتاح شقلوف إلى رتبة فريق ويُكلفه برئاسة أركان الحدود وتكليف اللواء رمضان عطالله البرعصي آمرًا لمنطقة البيضاء العسكرية.

وأصدر خليفة حفتر قرارًا بترقية اللواء طيار محمد المنفور إلى رتبة فريق ويُكلفه برئاسة أركان القوات الجوية وإعادة تشكيل غرفة عمليات سرت الكبرى ويُكلف اللواء أحمد سالم آمرًا لها .



كما تقرر تكليف اللواء هاشم بورقعة الكزة آمرًا لمنطقة طبرق العسكرية وتكليف الفريق عبدالله الثني بالإدارة السياسية في القوات المسلحة وتكليف اللواء شعيب الصابر برئاسة أركان القوات البحرية.