الإثنين 09 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

أحمد عمر هاشم يلقي كلمة في احتفالات الطرق الصوفية بالعام الهجري الجديد

د. أحمد عمر هاشم
د. أحمد عمر هاشم

يلقي فضيلة الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء ورئيس اللجنة العلمية بالطرق الصوفية، كلمة بعنوان “الهجرة النبوية دروس وعبر” وذلك في احتفال المشيخة العامه للطرق الصوفية بالهجرة النبوية الشريفة، مساء اليوم  علي الهواء مباشرة في مسجد الامام  الحسين رضي الله عنه  عقب صلاة العشاء .

وتحتفل الطرق الصوفية، مساء اليوم الإثنين، بالعام الهجري الجديد1443، بمسجد الإمام الحسين، بعدما تم إلغاء الموكب الصوفى الذى كان يعقد كل عام، وذلك نظرًا للإجراءات الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث طالبت الطرق الصوفية من مريديها وأتباعها، عدم تنظيم حشود أو مواكب حفاظا على الأرواح.

ويحضر الاحتفال  الدكتور عبدالهادي القصبي، شيخ مشايخ الطرق الصوفية ورئيس مجلسها الأعلى، بالإضافة إلى السيد محمود الشريف، نقيب الأشراف، و٥٠ شيخًا من مشايخ الطرق الصوفية وممثلين عن الأزهر الشريف، والإفتاء، والأوقاف، بالإضافة إلى عدد محدود من الحضور في ضوء حرص الوزارة على مراعاة التباعد الاجتماعي وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، وسيكون الحضور قاصرًا على عدد محدود وبعض المدعوين من الشخصيات الدينية.

وهنأ رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية وشيخ مشايخها الدكتور عبد الهادى القصبى، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري والأمة العربية والإسلامية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1443.

ودعا الله سبحانه وتعالى أن يكون عام خير جديد على الشعب المصرى يحقق فيها مزيد من النجاح والتفوق والبناء لمصر الجديدة تحت قيادة الرئيس السيسي ومع وقوف جموع المصريين صفا واحدا خلف القيادة السياسية لتحقيق مزيد من الإنجازات على كافة الأصعدة.

وكانت قد أعلنت دار الإفتاء، قد أعلنت أن اليوم الإثنين، هو أول أيام شهر المحرم للعام الهجري 1443، وذلك بعد رؤية استطلاع الهلال وقد وافق ذلك الحساب الفلكي، واعتادت الطرق الصوفية كل عام على تنظيم هذا الاحتفال الكبير بمشاركة عدد كبير من شيوخ ومريدي البيت الصوفي، لكن منذ ظهور فيروس كورونا القاتل بداية العام 2020، تراجعت الطرق الصوفية عن توجيه الدعوة للاتباع والمريدين مثل السابق خوفًا عليهم من الإصابة بالفيروس القاتل. 

أحمد عمر هاشم يلقى كلمة الهجرة النبوية الشريفة

رئيس التحرير

وائل لطفي

التفكير الخرافي

الأكثر قراءة

حيثيات سجن طبيب أسنان 16 عامًا بتهمة هتك عرض 4 رجال

آخر تطورات الحالة الصحية للإعلامى وائل الإبراشى (إنفوجراف)

العثور على طرد بريدى به 3 رصاصات موجّه لـ«بابا الفاتيكان»

محمد حسان يرد على سؤال كيف نحارب «داعش»؟

الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة .. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

60 شركة تتقدم بعروض لتنفيذ مشروعات تحلية مياه البحر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

رحلتى.. مع جبران

الحسين عبدالرازق

عن حرمة الموتى وخصوصية الأحياء!

ماجد حبته

مبادرة سودانية قوبلت بوقاحة!

محمد مرعي

الإسلاميون فى العقلية الغربية

د. منى حلمى

«أسلمة» الموجة الحارة بضاعة فاسدة قاربت على الإفلاس

محمود خليل

«آل الشرايبى».. العصبية العائلية «طريق الثروة»

القس. رفعت فكرى

انتصار القيم هو الأهم

لواء. محسن الفحام

رسالة من فلسطين

صور

جنازة دلال عبد العزيز

جنازة الفنانة دلال عبدالعزيز

الزمالك والمحلة.. لحظة منح القائد شيكابالا الحاوي أيمن حفني شارة القيادة

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة تدعو إسرائيل ولبنان للمشاركة مع «اليونيفيل»

إسرائيل تدرس توسيع نطاق إتاحة الجرعة الثالثة من لقاح «كورونا»

"أردان" يهاجم الأمم المتحدة: نرفض المساواة بين عمليات إسرائيل وحزب الله