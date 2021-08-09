أحمد عمر هاشم يلقي كلمة في احتفالات الطرق الصوفية بالعام الهجري الجديد

يلقي فضيلة الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء ورئيس اللجنة العلمية بالطرق الصوفية، كلمة بعنوان “الهجرة النبوية دروس وعبر” وذلك في احتفال المشيخة العامه للطرق الصوفية بالهجرة النبوية الشريفة، مساء اليوم علي الهواء مباشرة في مسجد الامام الحسين رضي الله عنه عقب صلاة العشاء .

وتحتفل الطرق الصوفية، مساء اليوم الإثنين، بالعام الهجري الجديد1443، بمسجد الإمام الحسين، بعدما تم إلغاء الموكب الصوفى الذى كان يعقد كل عام، وذلك نظرًا للإجراءات الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث طالبت الطرق الصوفية من مريديها وأتباعها، عدم تنظيم حشود أو مواكب حفاظا على الأرواح.



ويحضر الاحتفال الدكتور عبدالهادي القصبي، شيخ مشايخ الطرق الصوفية ورئيس مجلسها الأعلى، بالإضافة إلى السيد محمود الشريف، نقيب الأشراف، و٥٠ شيخًا من مشايخ الطرق الصوفية وممثلين عن الأزهر الشريف، والإفتاء، والأوقاف، بالإضافة إلى عدد محدود من الحضور في ضوء حرص الوزارة على مراعاة التباعد الاجتماعي وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، وسيكون الحضور قاصرًا على عدد محدود وبعض المدعوين من الشخصيات الدينية.

وهنأ رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية وشيخ مشايخها الدكتور عبد الهادى القصبى، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري والأمة العربية والإسلامية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1443.

ودعا الله سبحانه وتعالى أن يكون عام خير جديد على الشعب المصرى يحقق فيها مزيد من النجاح والتفوق والبناء لمصر الجديدة تحت قيادة الرئيس السيسي ومع وقوف جموع المصريين صفا واحدا خلف القيادة السياسية لتحقيق مزيد من الإنجازات على كافة الأصعدة.

وكانت قد أعلنت دار الإفتاء، قد أعلنت أن اليوم الإثنين، هو أول أيام شهر المحرم للعام الهجري 1443، وذلك بعد رؤية استطلاع الهلال وقد وافق ذلك الحساب الفلكي، واعتادت الطرق الصوفية كل عام على تنظيم هذا الاحتفال الكبير بمشاركة عدد كبير من شيوخ ومريدي البيت الصوفي، لكن منذ ظهور فيروس كورونا القاتل بداية العام 2020، تراجعت الطرق الصوفية عن توجيه الدعوة للاتباع والمريدين مثل السابق خوفًا عليهم من الإصابة بالفيروس القاتل.