لإطلالة عصرية وأنيقة.. فساتين تناسب والدة العروسين (صور)

أم العروس أو العريس هي أحد أهم الأشخاص في حفلات الزفاف، ومع ذلك يصعب أن تجد ما يناسبها من فساتين تجمع بين الأناقة والعصرية، وتكون ملائمة للمرحلة العمرية في الوقت نفسه. من هنا تقدم خبيرة الموضة “مروة القاضي” إطلالات تناسب والدة أحد العروسين لتطل بشكل أنيق وجذاب.

الفساتين الماكسي:

يمكنك اختيار موديلات الفساتين السهرة الطويلة الماكسي، التي تضيف لمظهر الأم طابع راقٍ، وهنا توضح خبيرة الموضة أنه يجب الانتباه جيدًا باختيار الموديل الذي يتوافق مع شكل القوام، كما يجب الاهتمام باعتماد تصميمات ملونة ومبهجة.

فساتين

الفساتين الكاب:

تعتبر موديلات الفساتين الكاب من الصيحات العصرية المناسبة لأم أحد العروسين أيضًا، خاصة إن كانت تبحث عن ستايل الفساتين المحتشمة، والأكمام الطويلة فهي تعتبر مناسبة بشكل كبير للمرأة سواء النحيفة أو الممتلئة، كما أنها تمنح قوامًا رائعًا، ولكن على القصيرات تجنب اختيار هذا الموديل.

فساتين سهرة محددة:

تعتبر من أكثر الموديلات الملائمة للأمهات في حفل الزفاف، حيث أنها ملائمة لأصحاب البطن أو الأرداف الممتلئة، ويجب اختيار فساتين السهرة المحددة للخصر أسفل الصدر، أو من الممكن ارتداء الفستان مع حزام الخصر، لمظهر يزيد الأم أكثر رشاقة. بالإضافة إلى أن هذه الموديلات، تظل متربعة على عرش الموضة دائمًا، ويمكن اختيار الأكمام المنفوشة من التل بألوان النيود.

ويمكن اختيار قماش الشيفون الثقيل المطرز فهو من أكثر الخامات المناسبة للأم في ذلك اليوم واختياره باللون المناسب لكل ذوق، ويفضل أن يكون من اللون الفاتح.

يمكن أيضًا مزج من اللونين الأبيض والأسود في فستان واحد من الحرير والشيفون فضلا عن ان الدانتيل معروف بأنوثته ورقته، فيمكن إضافته للجزء العلوي من الفستان بأي لون.

اللون الكحلي ظهر مؤخراً ويتصدر الألوان المميزة للفساتين السواريه، خاصة لأم العروس، ويمكنك إضافة بعض النقشات السوداء إليه من الورود او الدانتيل أو ارتداء فستان ذيل السمكة، فهو يناسب الجسد الممشوق، أو يمكن اختيار فستان من التل الأسود الشفاف، ويعلوه قماش بارز مطرز باللون الكحلي.