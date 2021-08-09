الأرشمندريت «ذمسكينوس الأزرعي» يلتقي أمناء مجلس كنائس مصر

اجتمع صباح اليوم الإثنين الأمين العام لمجلس كنائس مصر، الأرشمندريت الدكتور ذمسكينوس الأزرعي، بكاتدرائية القديس أنطونيوس للأقباط الكاثوليك بالفجالة مع الأمناء المشاركين بالمجلس.

والتقى أمين عام مجلس كنائس مصر كلاً من القمص بيشوي حلمي عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والأب بولس جرس عن الكنيسة الكاثوليكية والقس يشوع عن الكنيسة الأسقفية.

وتضمن اللقاء وضع خطة عمل مستقبلية للفترة المقبلة ولاسيما بعد أن توقفت أنشطة المجلس بسبب جائحة كورونا.

ويواصل الأمين العام لمجلس كنائس مصر على مدار الأسبوع الجاري لقاءاته المكثفة مع أعضاء اللجان النوعية بالمجلس، لمتابعة الأنشطة التي سوف تنفذ خلال الفترة المقبلة.

وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، يوم 7 أغسطس الجاري، صوم السيدة العذراء مريم، التي تحمل مكانة كبيرة لدى جميع المصريين على حد سواء.

ويستمر الصوم على مدار 15 يومًا متتاليًا، على أن يختتم الصوم بقداس العيد يوم الأحد 22 من نفس ذات الشهر، بجميع الكنائس التي تحمل اسم العذراء بالمحافظات المصرية.

كما تحتفل الكنيستين الروم الأرثوذكس والكاثوليكية، يصوم السيدة العذراء مريم، لمدة 15يومًا،إذ للسيدة العذراء مريم مكانة كبيرة بين الطوائف المسيحية.