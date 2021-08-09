برنامج تدريبى لتنمية مهارات الطلاب في اللغة الإنجليزية بالوادي الجديد

قال الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم، بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الإثنين، إنه يجرى العمل على تنفيذ برنامج تدريبى لتنمية مهارات اللغة الإنجليزية لطلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية.

وأوضح الدكتور جمال أن ذلك يأتى بالتعاون مع توجيه اللغة الإنجليزية ونخبة من المتميزين ذوى الخبرات، مشيرا إلى أن هذه البرامج التدريبية سيتم تنفيذها الخميس من كل أسبوع بمقر المركز الإستكشافى للعلوم بمدينة الخارجة فى الفترة من 6: 8 مساءا حيث تهدف إلى تنمية مهارات وقدرات الطلاب وصقل مهاراتهم بمادة اللغة الإنجليزية.

موجها خالص الشكر والتقدير لفريق العمل وجميع القائمين على التدريب والحرص الشديد على مصلحة ابنائنا الطلاب والاستثمار الأمثل للوقت خلال فترة الإجازة الصيفية



وفي نفس السياق أعرب الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، عن خالص التقدير والامتنان لتفاعل طلاب المحافظة بالإدارات التعليمية المختلفة، فى الاحتفال برأس السنة الهجرية 1443، باللوحات الفنية المعبرة والأناشيد الخاصة بتلك المناسبة السعيدة.

حيث حرص العديد من الطلاب فى نقش لوحات فنية معبرة وإلقاء الأناشيد الدينية الخاصة بتلك المناسبة، موجها لهم خالص الشكر والتقدير على هذا الجهد المتميز ولإدارة الموهوبين بالمديرية والإدارات التعليمية الخمس لما يقدمونه من دعم كامل لأبنائنا الطلاب ومتابعة أنشطتهم عن بعد .