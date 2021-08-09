الإثنين 09 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الانبا ديمتريوس يناقش «الفضائل الأساسية في الحياة المسيحية» بالاجتماع العام

الانبا ديمتريوس
الانبا ديمتريوس

ترأس الأنبا ديمتريوس، أسقف الكنيسة القبطية ، أمس الأحد فعاليات الإجتماع العام الأسبوعي ، وذلك بالكنيسة المرقسية مقر المطرانية .

وشارك نيافته في صلوات العشية ، بمشاركة  كهنة وشمامسة الكنيسة ، وبحضور الأقباط بنسبة حضور 50 %.

 وألقى الأنبا ديمتريوس عظة روحية بعنوان “الفضائل الأساسية في الحياة المسيحية ”،  والتي ناقش خلالها ضرورة التحلي بالفضائل المسيحية  من الامانة والصدق في الحياة ".

 في سياق متصل، نظمت كنائس إيبارشية ملوي  النهضات الروحية منذ بداية صوم السيدة العذراء مريم ، مع اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد .

 وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، يوم  7 أغسطس الجاري ،  صوم السيدة العذراء مريم، التي تحمل مكانة كبيرة لدى جميع المصريين على حد سواء.

ويستمر الصوم على مدار 15 يومًا متتاليًا، على أن يختتم الصوم بقداس العيد يوم الأحد 22 من نفس ذات الشهر، بجميع الكنائس التي تحمل اسم العذراء بالمحافظات المصرية.

الأنبا ديمتريوس اسقف المطرانية العام المسيحية

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وائل لطفي

التفكير الخرافي

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