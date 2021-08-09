حبس مسجل خطر بحوزته بندقية آلية وذخيرة للاتجار في حلوان

أمرت نيابة حلوان الجزئية، اليوم الاثنين، حبس مسجل خطر، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامها بحيازة سلاح ناري، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على السلاح.

كانت ألقت وحدة مباحث قسم شرطة حلوان برئاسة المقدم أحمد فرج ومعاونيه الرواد أحمد الدالي ومحمود سعداوى وأحمد فتحي وأحمد بكر ومحمود صلاح وسيد العمدة القبض على عنصر إجرامي في حلوان يدعى «خالد على حسن»، بتهمة حيازة سلاح نارى ضبط بحوزته بندقية آلية وذخيرة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.