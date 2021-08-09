الثلاثاء 10 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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«بيكاسو مصر».. «أنس» يرسم بورتريه لـ«سمير ودلال»

دلال عبدالعزيز وسمير
دلال عبدالعزيز وسمير غانم

سيطرت حالة من الحزن على رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز.

وعبر كثيرون عن حزنهم بالدعوات ونشر كلمات ومواقف للفنانين، لكن اختلف أنس أحمد صاحب الـ8 أعوام عن غيره في تعبيره عن حزنه برسم الفنانة دلال عبد العزيز والفنان سمير غانم.

«أنس يُلقب بأصغر مدرب رسم في مصر وبيقولوله بيكاسو مصر».. بهذه الكلمات أوضحت والدة الطفل أنس لـ«الدستور» مدى موهبته التي يتمتع بها.

يمتلك أنس موهبة قوية رغم صغر سنه، ولوالديه دور في ذلك، حيث يلقى الدعم من قبل والده ووالدته، كما أنه تعلم الرسم بنفسه وأتقنه بجدارة في المنزل دون الذهاب لأي مراكز تعليمية.

وأوضحت والدته أنه يدرب الأطفال على الرسم بمركز تابع لإدارة الموهوبين بوزارة التربية والتعليم بدمياط وحصل على العديد من التكريمات، ويحرص على متابعة الأحداث لوضع بصمته بها.

لم تكن رسمة الثنائين سمير ودلال الأول، لكنه رسم الفنان يوسف شعبان، ورسم الفنان سمير غانم وحده وقت وفاته، والفنان حسن الرداد نشر الصورة بعد أن نالت إعجابه.

صورة رصاص وزير التربية والتعليم يوسف شعبان أنس أحمد الفنان الراحل سمير غانم وفاة دلال عبدالعزيز

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