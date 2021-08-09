«التعليم العالى»: جامعة عين شمس تفوز بجائزة كونفوشيوس لمحو الأمية 2021

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، تقريرًا مقدمًا من الدكتورة غادة عبدالباري، الأمين العام للجنة الوطنية المصرية لليونسكو، حول فوز جامعة عين شمس بجائزة اليونسكو «كونفوشيوس» لمحو الأمية 2021، والخاصة بتنظيم فصول محو الأمية عبر الإنترنت للمناطق الريفية بجمهورية مصر العربية.

وأشادت لجنة التحكيم الدولية ببرنامج تنظيم فصول محو الأمية عبر الإنترنت للمناطق الريفية بجمهورية مصر العربية، والذي يقدم برامج تدريبية لإعداد طلاب الجامعات للعمل كمعلمين لمحو الأمية في المجتمعات، فضلاً عن استخدامه أدوات التعلم عن بُعد لتعليم المهارات الرقمية ومهارات الاتصال وتعليم الكبار.

وأشار التقرير إلى أن هذه الجائزة تأسست عام 2005، وتحظى برعاية جمهورية الصين الشعبية، وتهتم بالبرامج التي تشجع على محو أمية الكبار، خاصة في المناطق الريفية والشباب خارج المدرسة، ولاسيما الفتيات والنساء.

وأضاف التقرير أن هذه الجائزة تمنح للحكومات، والمنظمات غير الحكومية، والأفراد اعترافًا بإسهاماتهم المتميزة في تعزيز الجهود المبذولة، وتقديرًا لجهودهم المتواصلة في مجال محو الأمية.

وأوضح التقرير أن جوائز "كونفوشيوس لمحو الأمية" تتكون من ميدالية ودبلومة ومبلغ 30 ألف دولار أمريكي.

ومن المقرر مشاركة جامعة عين شمس في فعاليات الندوة التي ستعقد افتراضيا بسبب جائحة كورونا يوم الخميس 9 سبتمبر المقبل، وذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم الدولي لمحو الأمية.

جدير بالذكر أن اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو أعلنت عن هذه الجائزة فى 26 مايو 2021.

من ناحية أخرى، توجهت الهيئة العامة لتعليم الكبار بالشكر والتقدير لجامعة عين شمس لما تقوم به من جهود حثيثة فى مجال محو الأمية وتعليم الكبار، وثمّنت الهيئة دور شباب الجامعة الواعد فى المشروع القومى لإعلان مصرنا الحبيبة خالية من الأمية، وتصدرت الجامعة قائمة الجامعات المصرية فى مجال محو الأمية بإجمالى ٢١٠٩٠ دارسا ناجحا خلال العام الجامعى ٢٠٢٠-٢٠٢١، الأمر الذى يعد نقلة نوعية فى النتائج المحققة بما يتناسب مع قيمة ومكانة الجامعة على المستوى الوطنى والإقليمى والدولى.

وذلك انطلاقا من رؤية مصر الاستراتيجية لعام ٢٠٣٠، وتنفيذا لمبادرة فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتحت شعار« حياة كريمة بلا أمية» وإعلان مصر خالية من الأمية بحلول عام 2030، حيث تعد الأمية قضية وطن، لما لها من آثار اجتماعية واقتصادية وسياسية تؤثر على تقدم المجتمع ورقيه، وتعوق عمليات التنمية المستدامة، وإحداث نقلة حقيقية فى مجالات العمل المختلفة، وبوصفها أحد أهم وأخطر المشكلات التى تواجه الدول النامية فى الوقت الحاضر، حيث يبلغ عدد الأميين في مصر حوالي 17 مليون أمي، بنسبة 27% من إجمالي عدد السكان في الشريحة العمرية من (15 عاما فأكثر)، وتزداد نسبة الإناث الأميات عن نسبة الذكور بحوالي 10%.