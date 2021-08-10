«الهروب من الصيف».. شواطئ بديلة لمواجهة الموجة الحارة

تشهد جميع الشواطئ تزاحمًا شديدًا من قبل المصطافين مقارنةً عن الأعوام السابقة؛ هربًا من الموجة الحارّة التي يعاني منها الجميع وارتفاع درجات الحرارة التي تسببت في إذاء العديد.

ونظرًا لارتفاع درجة الحرارة فإنَّ الإقبال شديد الكثافة، خصوصًا في شواطئ مدينة مرسى مطروح والساحل الشمالي، والذي شهد كلاً منهما إقبال غير مسبوق من قبل المصطافين.

واكتظت الشواطئ بالمصطافين خلال الأيام الماضية، نتيجة وصول درجة الحرارة إلى 45 درجة مئوية، لأول مرة منذُ بداية الموسم الصيفيّ، ولجأت الأسر خلالها إلى الشواطئ المختلفة في جميع المحافظات، للهروب من الموجة الحارة.

الساحل ومرسى مطروح

احتلت شواطئ الساحل الشمالي ومرسى مطروح، المرتبة الأولى من حيث الإقبال، لنظرًا للأجواء الصيفية الممتعة، وتراوحت أسعار الإيجارات للشقق السكنية من 1100 إلى 2000 في الليلة الواحدة كما أعلن البعض.

بينما اختلفت أسعار إيجارات الشقق السكنية في منطقة وجه بحري لتراوح ما بين 300 إلى 500 جنيه الليلة الواحدة، وهذا يعد رقم مناسب للفئة المتوسطة والفقيرة أيضًا.

وقال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، خلال تصريحاته، إنَّ المحافظة تشهد طفرة غير مسبوقة خلال موسم الصيف الحالي، وذلك مقارنتًا بالأعوام السابقة، مشيرًا إلى أنَّ هذا العام يختلف كثيرًا سياحيًا وحضاريًا.

أوضح محافظ مطروح أنَّ المحافظة تتابع بشكل يومي عمليات التطهير والتعقيم ضمن إجراءات الحماية من فيروس كورونا، بالإضافة لتفعيل جميع وسائل الانتقالية خارج وداخل المحافظة.

مصيف بلطيم في كفر الشيخ

شهد مصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ خلال اليوميين الماضيين، إقبالاً كبيرًا من قبل المواطنين من قرى ومدن المحافظة وكذلك من جميع محافظات الجمهورية المختلفة لقضاء عطلة نهاية الأسبوع وسط أجواء الفرحة والبهجة التي سيطرت على الحاضرين.

وقال العميد هاني محمد عبد القوي، رئيس مدينة مصيف بلطيم، إنَّ المحافظة تستقبل ألاف المواطنين الزائرين بشكل يومي على جميع شواطئ مصيف بلطيم، مشيرًا إلى توفير كافة احتياجات المصطافين والمترددين على المصيف.

وأكدّ رئيس مدينة بلطيم على تفعيل جميع المحال التجارية والكافتيريات بأسعار تناسب الجميع، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات الصارمة ضد المخالفين.

وأضاف أنَّ غرفة العمليات تعمل على قدم وساق وتراقب على مدار الساعة وتتلقى شكاوي المواطنين وتقوم بحلها على الفور، وتحسين الخدمات المقدمة.

شواطئ جمصة

وشهدت مدينة جمصة، حالة من التزاحم على شواطئها المختلفة، حيثُ تمتلئ الشواطئ بالمصطافين على مدار أيام الأسبوع، خصوصًا في عطلة نهاية الأسبوع.

وتراوحت أسعار إيجارات الشقق السكنية ما بين 200 إلى 700 جنيه في الليلة الواحدة، حسب المكان، وهذا تعد أسعار مناسبة للجميع، كما تعد مدينة جمصة من المدن المشهورة بشواطئها.

وقال اللواء ضياء الدين عبد الحميد رئيس مدينة جمصة إن شواطئ جمصة تجهزت لاستقبال المصطافين منذُ بداية موسم الصيف، بتكثيف عمليات النظافة وتحسين مداخل ومخارج المدينة، إلى جانب تعيين منقذين متخصصين.

وأضاف رئيس مدينة جمصة، أنَّه تم تفعيل وسائل انتقالية لذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى عمليات المتابعة على جميع الشواطئ واستجابة لشكاوي المواطنين وسرعة حلها، مؤكدًا أن جمصة شهدت إقبالاً كثيفًا خلال الأيام الماضية، مشيرًا إلى أنَّ هذا العام يختلف كثيرًا عن الأعوام السابقة.