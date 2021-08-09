محافظ المنوفية: إزالة فورية لـ13 حالة تعدي على الأراضي الزراعية

شدد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة وبالتنسيق مع إدارة حماية الأراضي بمديرية الزراعة بعدم التهاون في تنفيذ الإزالات الفورية والاستمرار في التصدي للتعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدين ، يأتي هذا في إطار جهود المحافظة لمنع أي تعديات أو مخالفات في المهد حفاظا على الرقعة الزراعية والحد من تبويرها .

و في هذا الإطار ، صرح المهندس محمد التركاوى وكيل وزارة الزراعة إلى أنه تم تنفيذ إزالة فورية لـ ( 5) حالات تعدى بمركز شبين الكوم بمساحة (2 قيراط ) ، كما تم تنفيذ إزالة في المهد لحالة تعدى بناحية قويسنا و حالة إزالة أخرى بمركز ومدينة تلا ، فضلا عن تنفيذ إزالة فورية في المهد لـ ( 3) حالات بأشمون .

وأضاف وكيل وزارة الزراعة إلى أنه تم تنفيذ إزالة حالة تعدى بناحية زاوية الناعورة بالشهداء عبارة عن سور بالطوب الأبيض والأسمنت ، كما تم إزالة فورية بناحية كفر شبرا زنجى بالباجور لحالة تعدى عبارة عن طوب لبن وطين وتم الإزالة بمعرفة المواطن وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدي ، بالإضافة إلى تنفيذ إزالة لحالة تعدى بقرية دبركى بمنوف عبارة عن طوب حجري وأسمنت ، مؤكدا بأن إدارة حماية الأراضي تواصل رصد أي مخالفة تعدي على الأراضي الزراعية والتعامل بكل حزم لأى حالة تعدى بالمخالفة للقرارات الوزارية .

وعلى صعيد آخر، كان قد تابع محافظ المنوفية أعمال الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية ومرض حمى الوادي المتصدع والتي أطلقتها وزارة الزراعة ، مشيرا إلي أنه تم تحصين 252 ألف و 542 رأس ماشية منذ بداية الحملة وحتى أمس الأربعاء ، مؤكدا على تقديم كافة أوجه التسهيلات والدعم للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأمراض والأوبئة وخلق بيئة غذائية آمنة للمواطنين .

وأوضح الدكتور عادل عبد المنعم مدير مديرية الطب البيطرى بالمنوفية بأنه تم البدء فى أعمال الحملة يوم 26 يونيو الماضى تحت رعاية محافظ المنوفية ، وذلك في ضوء تنفيذ الخطة القومية لحماية الثروة الحيوانية والنهوض بها ، موضحا بأنه يتم عمل زيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرض الحمى القلاعية وتعريف المربين بالمرض وأعراضه ومدى خطورته علي الثروة الحيوانية ، مشيرا إلى أنه تم تحصين الأبقار والجاموس والأغنام على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة بنسبة 67,5% وجارى استمرار أعمال الحملة للوصول إلى المستهدف .