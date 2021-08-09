شريف دسوقى يكشف لـ«الدستور» آخر تطورات حالته الصحية

ظهر الفنان شريف دسوقي مؤخراً في العرض الخاص لفيلم "الإنس والنمس" وهو على كرسي متحرك، وذلك من أجل الاحتفال مع باقي أبطال الفيلم بانطلاق عرضه، واحتفي جميع أصدقائه من الفنانين بتواجده وظهوره لأول مرة في حدث فني بعد أزمته الصحية الأخيرة.

وتواصل "الدستور" مع شريف دسوقي، الذى كشف عن أنه كان كان حريصا على الحضور والاحتفال بفيلمه الجديد مع محمد هنيدي لاعتزازه وفخره بهذه التجربة، وبالعمل مع المخرج الكبير شريف عرفة، والفنان محمد هنيدي وصابرين ومنة شلبي، وأكد أنه استفاد كثيراً بالعمل مع المخرج شريف عرفة الذي يعتبره مدرسة وقامة فنية كبيرة.

كما أوضح شريف دسوقي أنه يتحرك حالياً بكرسي متحرك لحين تركيب الطرف الصناعي والعودة لممارسة حياته بشكل طبيعي مرة أخرى، مشيراً إلى أنه سيبدأ التأهيل على تركيب الطرف الصناعي خلال الأيام المقبلة، على أن يقوم بتركيبه خلال الأسابيع بحد أقصى 30 يوما، ويمارس حياته بشكل طبيعي وهو يسير على قدمه.

وعن استعداده لتقديم عرض مسرحية "ياما في الجراب يا حاوي" أكد شريف دسوقي أن المنتج والمخرج مجدي الهواري فاجأه أثناء تواجده في المستشفى وذهب للاطمئنان عليه وعرض عليه المشاركة في المسرحية بأحد الأدوار الرئيسية، وأصر على تواجده في العرض، وهو ما جعل شريف دسوقي يشعر بسعادة كبيرة، خاصة أن افتتاح العرض سيكون في مدينة الإسكندرية، وهي المحافظة التي ولد ونشأ فيها شريف دسوقي.

يشار إلى أن شريف دسوقي اشتهر بعد حصوله على جائزة أفضل ممثل من مهرجان القاهرة السينمائي منذ عدة سنوات، وشارك بعد ذلك في أكثر من عمل فني، أهمها مسلسل "بـ100 وش" بطولة نيللي كريم وآسر ياسين وإخراج كاملة أبو ذكري، وتعرض لأزمة صحية مؤخراً بسببها تم بتر قدمه.