الإثنين 09 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

لا شبهة جنائية.. سكتة دماغية وراء وفاة شاب يمني في بولاق الدكرور

جثة
جثة

كشفت تحريات بالجيزة جهودها، لغز العثور على جثة شاب يحمل جنسية يمنية، في دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، حيث تبين انه لا توجد شبهة جنائية وان الوفاة طبيعية حدثت نتيجة تعرض المتوفى لسكتة دماغية أودت بحياته ونُقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وكلفت المباحث بسرعة إجراء تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء مسئول السفارة اليمنية بالقاهرة لإنهاء إجراءات نقل الجثمان إلى اليمن.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، بلاغا بالعثور على جثة شاب بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، وبالانتقال تبين العثور على جثة «مجاهد فواز» في العقد الثالث من العمر ويحمل جنسية دولة اليمن، و بالفحص تبين خلو الجثة من أي إصابات ظاهرية، ونقلها إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت التشريح لبيان سبب الوفاة.

وقال مصدر بالطب الشرعي، إنه تم الانتهاء من تشريح جثمان اليمني بناء على قرار النيابة العامة التي قررت التشريح لبيان سبب الوفاة، مشيرًا إلى أنه تم أخذ عينات من جثمان المتوفى وإرسالها إلى المعمل الكيماوي لبيان هل تناول المتوفى مادة تسببت في الوفاة من عدمه.

يذكر أن الأجهزة الأمنية بالقاهرة، عثرت الأسبوع الماضي، على جثة شاب سعودي الجنسية داخل غرفته في أحد الفنادق الشهيرة بمنطقة الزمالك، وتبين من خلال الفحص وتفتيش غرفة المتوفى، العثور على كميات من مخدر الهيروين والحشيش وتم إرسال الجثة إلى مشرحة زينهم بناء على قرار النيابة العامة التي انتدبت الطب الشرعي للتشريح لبيان سبب الوفاة.

الجيزة يمني بولاق الدكرور قسم شرطة بولاق الدكرور سكتة دماغية

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وائل لطفي

التفكير الخرافي

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