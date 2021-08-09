الإثنين 09 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

فنانو 6 دول يشاركون في برنامج سيرك «جمال الحلو العالمي» بمطروح

سيرك جمال الحلو
سيرك جمال الحلو

يشارك فنانون من ٦ دول فى برنامج سيرك " جمال الحلو العالمى" بمقره الجديد والوحيد بشارع المديرين بجوار نادي الشرطة وأمام نادى الجمارك بمدينة مرسى مطروح، ويقدموا باقة متنوعة من أقوى وأخطر فنون السيرك.

ويقدم كوكبة من فناني السيرك بمصر وروسيا وأوكرانيا والأرجنتين وكولومبيا وإيطاليا، أكثر من ١٥ فقرة فنية منها "المهرج والساحر واستعراض الحيوانات الأليفة واستعراض الخيول والجونجلير والتوازن والطوق الهوائى والتنشين بالخناجر والأكروبات والكاوتشوك والشرائط الهوائية"، ويختتم البرنامج باستعراض الأسود والنمور . 

وللإقبال الجماهيري على برنامج  سيرك "جمال الحلو العالمي "، وإعطاء الفرصة لأكبر عدد ممكن من الجمهور لمشاهدة البرنامج، يقدم السيرك يوميا حفلتين، الأولى ماتينيه وتبدأ فى الثامنة والنصف مساء، والثانية سواريه وتبدأ فى الحادية عشر والنصف مساء.

وحرصًا على صحة الجمهور والعاملين بالسيرك تقام عروض السيرك بخيمة مفتوحة، مع تنفيذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من خطر فيروس كورونا، والالتزام بالنسبة المقررة للقوة الاستيعابية.

ويشهد برنامج "سيرك جمال الحلو العالمي" بمرسى مطروح، إقبالًا جماهيريًا كبيرًا خلال حفلتى السيرك التى تقام يوميا، الأولى ماتينيه وتبدأ فى الثامنة والنصف مساء، والثانية سواريه وتبدأ فى الحادية عشر والنصف مساء.

وتشارك كوكبة من الفنانين من مصر وروسيا وأوكرانيا والأرجنتين وكولومبيا وإيطاليا، فى البرنامج الصيفى لسيرك "جمال الحلو العالمي" في ثوب جديد للعام الحادى عشر على التوالى، وذلك بمقره الجديد والوحيد بشارع المديرين بجوار نادي الشرطة وأمام نادى الجمارك بمدينة مرسى مطروح.

يضم البرنامج مجموعة كبيرة من أقوى فقرات فنون السيرك فى العالم، وباقة متنوعة من أخطر الفقرات التى تعرض لأول مرة، إلى جانب فقرات المهرج والساحر واستعراض الحيوانات الأليفة التى يعشقها الطفل واستعراض الخيول للفنان الكابتن "إبراهيم الحلو"، ويختتم البرنامج باستعراض الأسود والنمور للفنان الكابتن "محمد اليمانى"، وحرصا على صحة الجمهور والعاملين بالسيرك تقام عروض السيرك بخيمة مفتوحة، للحد من خطر فيروس كورونا.

سيرك جمال الحلو العالمى مرسى مطروح فنانى السيرك شارع المديرين بجوار نادي الشرطة إبراهيم الحلو

رئيس التحرير

وائل لطفي

التفكير الخرافي

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