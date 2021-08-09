الإثنين 09 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تحرير 804 محاضر متنوعة خلال يوليو بالغربية

حملة تموينية
حملة تموينية

أكد اللواء محمد عبد الوهاب السعدنى رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، اليوم  الاثنين، أن حملات متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، أسفرت عن تحرير 804 محاضر متنوعة، منها 320 محضر كمامة ، 225 محضر إشغال طريق ، و49 محضر بيئة ، و210 محضر نظافة ، وذلك على مدار شهر يوليو الماضى.

وأشار رئيس مدينة المحلة، إلى تطهير وتعقيم 100 مسجد، و49 مدرسة، و15 موقف سيارات و 11 جمعية زراعية و180 شارع، و 12 مركز شباب، و 10 مقار وحدات محليه قروية، و17 ماكينة صرف ألي بالقرى و56من المقرات الحكومية بنطاق مركز المحلة، وذلك فى إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية لحماية المواطنين من فيروس كورونا.

وأكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، ضرورة التصدى لظاهرة النباشين بالشوارع بكل قوة ومنع أعمالهم التى تسيء للمظهر العام، وكذلك قيام عمال النظافة برفع أى تراكمات قمامة أولاً بأول على مدى الساعة، مشيرا الى أنه تم وضع مخطط لتقسيم شوارع الأحياء لرفع مستوى النظافة بها، مطالبا المواطنين بضرورة التعاون فى الحرص على النظافة العامة بوضع القمامة فى الصناديق والأماكن المخصصة لذلك، وفى الأوقات المحددة.

تحرير 804 محضر متنوع منها 320 محضر كمامة 225 محضر إشغال طريق و49 محضر بيئة محافظة الغربية

رئيس التحرير

وائل لطفي

التفكير الخرافي

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