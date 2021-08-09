الموالح في الصدارة.. زيادة الصادرات الزراعية لأكثر من 4.3 مليون طن

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في الإدارة المركزية للحجر الزراعي ارتفاع الصادرات الزراعية بأكثر من 2 مليار دولار، واحتلت الموالح المركز الأول بينما احتلت المانجو المركز الأخير.

وتلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرًا من الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي بارتفاع إجمالي الصادرات الزراعية إلى 4 ملايين و307 آلاف و992 طنًا قيمتها 2 مليار و22 مليون و572 دولار من أول يناير 2021 حتى الآن.

وقال التقرير إن صادرات الموالح جاءت في المقدمة بقيمة مليون و791 ألفا و893 طنًا، وجاءت البطاطس في المركز الثاني للصادرات الزراعية بعد الموالح بإجمالي 620 ألفًا و199 طنا، فيما جاءت صادرات بنجر العلف في المركز الثالث بإجمالي 451 ألف و896 طنًا، يليها صادرات محصول البصل الطازج بإجمالي 176 ألفا و610 أطنان.

وأوضح التقرير، أن صادرات الفراولة الطازجة بلغت 119 ألف و342 طن، كما بلغت صادرات العنب 134 الف و 27 طن. كما بلغت صادرات الفاصوليا الخضراء 19الف و930طن، وبلغت صادرات البطاطا 129 الف و461طن، وبلغت صادرات الرمان 8الاف و332, وبلغت صادرات محصول الجوافة 8الاف و996 طن، وبلغت صادرات الفلفل 6الاف و367طن.

واوضح التقرير، أن صادرات محصول الثوم الطازج بلغت 17 ألفا و157طنا، كما بلغت صادرات محصول الخوخ 10 آلاف و370 طنًا، وبلغت صادرات البطيخ 8 آلاف و276 طنًا، فيما بلغت صادرات المانجو 4 آلاف و477 طنًا، وذلك من أول يناير من العام الحالي حتى الآن.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد العطار" ان لدى الحجر الزراعي منظومة رقابية تقوم على فحص حجري دقيق واحكام للرقابة وتطبيق حرفي للاشتراطات الدولية، حيث انه كلما يكون هناك فحص دقيق واحكام للرقابة وتطبيق حرفي للاشتراطات الدول يمنحها سمعة عالمية، لافتا الى ان موسم صادرات الخضر والفاكهة شهد زيادة ملحوظة وسط إجراءات مشددة على نوعية تلك الصادرات وجودتها بما يضمن الحفاظ على سمعة المنتج المصري واستمرار قبوله في الأسواق العالمية وقتها في المنتج المصري.