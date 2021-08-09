أوكرانيا: وصول طيارين أمريكيين لإجراء مناورات مشتركة

وصل طيارون من القوات الجوية الأمريكية إلى مدينة فينيتسا الأوكرانية عبر بريطانيا اليوم الإثنين، حيث تتمركز قيادة القوات الجوية الأوكرانية ؛ لإجراء مناورات مشتركة مع قوات العمليات الخاصة الأوكرانية؛ وذلك حسبما أعلن رئيس المجلس الإقليمي في فينيتسا سيرهي بورزوف.

وقال بورزوف- في منشور عبر موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي، وفق ما أوردته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية-: "اليوم، يستقبل الطيارون العسكريون الأوكرانيون زملائهم الأمريكيين في مطار هافريشيفكا.

وإلى جانب قوات عملياتنا الخاصة"، مضيفا أن الجانبين سيجريان رحلات تدريبية وعمليات هبوط وتقديم رعاية طبية طارئة. لدى الشركاء الأمريكيين ما يعلمونا إياه.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية عن تنفيذ استراتيجية لتطوير أسلحة الصواريخ والقذائف للقوات المسلحة الأوكرانية على نحو مستمر.

وأفادت الخدمة الصحفية للوزارة، وفق ما نقلته وكالة أنباء "يوكرنفورم" الأوكرانية، الخميس، بأنه بناءً على طلب الوزارة، أكملت شركات الدفاع في البلاد بنجاح مشاريع أولية في إطار جهودها لإنشاء نظام صاروخي متوسط ​​المدى مضاد للطائرات.

وأضافت أن قضايا إطلاق أعمال البحث والتطوير والتخطيط المالي قيد المناقشة حاليا، لافتا إلى أنه كما هو متوقع، ستكون الأسلحة قادرة على توفير غطاء لتجمعات القوات ومواقع البنية التحتية الحيوية من طائرات العدو الحربية والمروحيات والطائرات دون طيار.

وفي هذا الصدد، أكد وزير الدفاع الأوكراني، أندريه تاران، ضرورة أن يكون النظام قادرًا أيضًا على أداء مهام الدفاع الصاروخي من إسقاط الصواريخ الباليستية، وإذا لزم الأمر، أهداف أرضية وبرية.

وقد أكدت الولايات المتحدة دعمها الثابت لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها وتطلعاتها على الصعيد الأوربي وحلف شمال الأطلسي "ناتو".

قالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي إيميلي هورن، إن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان بحث اليوم مع وزير الخارجية الأوكراني ديميترو كوليبا ومدير إدارة الرئاسية الأوكرانية أندريه يرماك - اللذان يزوران واشنطن حاليًا - الزيارة المرتقبة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لواشنطن المقرر لها 30 أغسطس الجاري.

وأشارت المتحدثة إلى أن هذه الزيارة ستسلط الضوء على اتساع وعمق الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وأوكرانيا، قائلة إن الجانبين استعرضا أوجه التعاون المشترك بشأن الدفاع عن أوكرانيا واحتياجات أمن الطاقة والديمقراطية وحقوق الإنسان في المنطقة.