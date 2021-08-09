الإثنين 09 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

حادث غرق جديد فى «سيلفر بيتش» الإسكندرية

غريق سيلفر بيتش
غريق سيلفر بيتش

شهدت الإسكندرية حالة غرق جديدة في أقل من ٢٤ ساعة، لشاب يدعى عبدالله محمد حجاج، لقي مصرعه داخل أمواج شاطئ «سيلفر بيتش» بعد الكيلو 21.

وقال الكابتن إيهاب المالحي، قائد «غطاسين الخير»، إن حادث الغرق حدث أمس الأحد، مطالبا بسرعة توجه الغطاسين المتطوعين رفقة الإنقاذ النهري لمحل الحادث للبحث عن الجثمان الغارق.

وتابع المالحي أن جثمان الشاب خالد علي، ١٦ عاما، وجد فجر اليوم داخل أمواج شاطئ الزراعيين الخاص بمنطقة النخيل بحي العجمي، غرب الإسكندرية، بعد غرقه أمس. 

ورفعت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف أعلى درجات الاستعداد بعد زيادة الأمواج بالشواطئ منذ أمس، ورفعت الرايات الحمراء على كل شواطئ الإسكندرية، ونبهت على مسئولى الشواطئ بمنع نزول البدالات واستعداد الغطاسين.

سيلفر بيتش الكيلو 21 غرب الاسكندرية الغرق السياحة والمصايف

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