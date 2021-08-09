«العمل الدولية» و«رجال أعمال الإسكندرية» تحتفلان بتخرج أول دفعة متدربين

احتفلت منظمة العمل الدولية ومركز التدريب والتشغيل المهني بالإسكندرية، بتخريج ٤٢ متدرب ومتدربة كأول دفعة من برنامج منظمة العمل الدولية التدريبي "التلمذة المهنية" والذي ينفذ من قبل مركز التدريب والتشغيل المهني التابع لجمعية رجال أعمال إسكندرية؛ وذلك في إطار مشروع منظمة العمل الدولية "آفاق"، والذي يُنفذ من خلال شراكة تجمع بين مؤسسة التمويل الدولية ومنظمة العمل الدولية ومفوضية شئون اللاجئين ويونيسف، بتمويل من قبل المملكة الهولندية.

أُّقيم حفل التخرج بمركز التدريب والتشغيل المهني بالإسكندرية، وحضره إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، والمهندس هشام أبو العلا نائب رئيس جمعية رجال أعمال الإسكندرية، وأمير عبيد مدير مشروع آفاق بمنظمة العمل الدولية في مصر، ومحمد طلعت مدير مركز التدريب والتشغيل المهني بالإسكندرية.

شارك في فعاليات الاحتفالية متدربين ومتدربات من عدد من الدول منها: مصر، واليمن، وسوريا، والسودان. فلقد اجتاز كل متدرب تدريب مهني مختلف خلال الأشهر الماضية، منها: النجارة، وميكانيكا السيارات، ، والتبريد، والكهرباء، حيث يشمل برنامج التلمذة المهنية عدة مراحل أساسية، تنتهي بحصول المتدرب على فرصة تدريبيه في إحدى الشركات أو الورش. فيهدف برنامج التلمذة المهنية إلى تأهيل وتعزيز الشباب المصري وشباب من مجتمعات اللاجئين من عمر 14 وحتى 35 عاماً، وذلك من خلال اشراك أصحاب العمل وتنظيم تدريب أثناء العمل والتحفيز مقابل المهارات المكتسبة من أجل دعم النمو الاقتصادي.

وفي هذا الصدد، أعرب إيريك أوشلان- مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، عن فخره وسعادته بذلك الإنجاز، وأشاد بالمركز وإنجازات المتدربين والتي تعكس مدى قدرتهم على تحقيق أهدافهم. وأكد أوشلان أن منظمة العمل الدولية من خلال مشروعها "آفاق"، تعمل على زيادة إمكانية حصول اللاجئين على فرص عمل لائق، حيث يخضع الباحثون عن العمل لمراحل تدريبية محددة تلبي احتياجاتهم وتعزز من خبراتهم ومهاراتهم. كما أوضح أن تلك المنهجية تساهم في تقليل معدلات البطالة في المجتمعات المصرية ومجتمعات اللاجئين وتزيد من إمكانية حصول الباحثين عن العمل على فرص عمل لائق، كما ستؤدي بدورها إلى تطوير وتعزيز المؤسسات المختلفة نتيجة التدريب والتطوير الذي يستفيد منه الباحثين عن العمل.

ومن جانبه، أوضح المهندس هشام أبو العلا نائب رئيس جمعية رجال أعمال الإسكندرية، أن دور المركز يتمحور حول تمكين الباحثين عن العمل من الشباب والسيدات وربطهم بقطاعات الأعمال؛ حيث يوفر برنامج التلمذة المهنية الفرصة للأشخاص للتعلم والعمل بالقطاعات المختلفة وضمان موائمة التدريب لمتطلبات العمل بشكل جيد.

وأشار أمير عبيد مدير مشروع آفاق مصر بمنظمة العمل الدولية إلى أنه من خلال تلك الرحلة التعليمية استطاع المشروع تدريب المشاركين على التقنيات الأساسية؛ والتي من شأنها أدائه وبرامجه للربط بين العرض والطلب وتحسين مناخ العمل بتوفير كوادر فنية مدربة وأكثر جاهزية وفاعلية.