أمن الجيزة يكشف قتل عاطل لـ رضيعته بأوسيم قبل الإبلاغ عنها

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة تفاصيل جديدة في قتل عاطل لابنته خنقا بمنطقة أوسيم حيث أشارت إلى كشف رجال المباحث الجريمة قبل الإبلاغ عنها.

وأشارت التحريات بقيادة العميد هاني شعراوي رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة أن معلومة وردت من مصادر سرية لرجال مباحث مركز أوسيم بقتل اب لابنته ولم يبلغ عن الواقعة، انتقلت قوة أمنية الى منزل المتهم وتم العثور على جثة الطفلة وتم إلقاء القبض على الأب الذي اعترف بقتلها خنقا، كما تم استجواب الأم التي أقرت بقتل زوجها لطفلتهما خلال مشاجرة بينهما.

ورجحت التحريات محاولة الأب دفن الطفلة مدعيا وفاتها طبيعيا لعدم تعرضه للمساءلة القانونية.

وأجرت النيابة العامة بشمال الجيزة تحقيقات موسعة في قتل عاطل لابنته الرضيعة خنقًا عقب خلاف مع زوجته دفعه لخنق الطفلة، وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

كان أصيب عاطل بحالة غضب أثناء مشاجرة مع زوجته وخنق طفلته البالغة من العمر عام ونصف حتى فارقت الحياة، وتمكنت قوات أمن الجيزة من القبض عليه.

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا من مركز شرطة أوسيم بمقتل رضيعة، واتهام والدها بقتلها، فور إخطار اللواء رجب عبد العال مدير أمن الجيزة وجه بسرعة انتقال قوات الأمن إلى مسرح الواقعة لفحص البلاغ وبيان ملابساته.

وانتقلت قوات الأمن إلى مكان البلاغ وتبين مقتل طفلة تبلغ من العمر عام ونصف وأن والدها قتلها خنقا أثناء مشاجرة مع والدتها.

وأشارت التحريات التي أجريت بإشراف اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث أن الأب المتهم اعتاد الشجار مع زوجته بسبب خلافات عائلية، وأثناء خلاف بينهما أصيب بحالة من الغضب وأطبق يديه على رقبة ابنته الرضيعة حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.