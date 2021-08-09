الإثنين 09 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الكندوز والبفتيك» بـ 130 جنيها.. أسعار اللحوم  اليوم في الأسواق

لحوم
لحوم

شهدت أسعار اللحوم، اليوم الاثنين  استقرارا فى الأسواق، حيث تراوحت أسعار اللحوم الكندوز ما بين 130-150 جنيها للكيلو، واستقرت أسعار اللحم المفروم الكندوز ما بين 120-130 جنيها للكيلو، والسجق البلدى بين 120-130 جنيها.

وتراوح سعر الكبدة الكندوز ما بين 130-150 جنيها، وسجل كباب حلة -145 جنيها ، الاستيك والبفتيك 130-150 جنيها، والموزة الكندوز 130-150 جنيها للكيلو .

كما ثبت سعر اللحوم الضأن ما بين 130-160 جنيها، والكبدة الضأن 130 -160 جنيها، والكلاوي والقلب بين 120-130 جنيها.

 

أكد يوسف البسومي النقيب العام للجزارين، انخفاض أسعار الماشية في الأسواق بنسبة 15% لسعر الوزن القائم عقب عيد الأضحى، وانخفاض أسعار الكندوز البقري والجاموسى من 150 إلى 130 جنيها للكيلو، وانخفاض سعر الضأن من 130 إلى 120 جنيها للكيلو نتيجة حالة الركود التي غالبا ما تظهر عقب عيد الأضحى المبارك مباشرة، حيث قام المربين ببيع المواشي بسعر مرتفع قبل العيد، وأن المتبقي من الماشية سيتم بيعها بأسعار منخفضة عما قبل العيد.

وقال إن انخفاض أسعار المواشي قبل العيد يقابلها خسائر للمربين الذين لم يقوموا بالبيع في العيد، مشيرا إلى أن السوق سيتحرك خلال الشهر المقبل وتعود الأسعار العادية كما كانت قبل العيد وبعد شهر رمضان .

وأوضح أن الأسواق تشهد حالة من الرواج، وقيام المربين بشراء المواشي من أجل التربية والتسمين سواء للذبح أو للماشية الحلبة، ومع استقبال موسم الشتاء ستتوافر الأعلاف الخضراء والجافة مع موسم البرسيم.

وأشار إلى أن فيروس كورونا تسبب أيضًا في انخفاض أسعار اللحوم، لما سببه من قلة القدرة الشرائية للمواطن، التي نتج عنها قلة الطلب، مطالبا باستمرار فتح الأسواق خلال الفترة المقبلة، حتى تتم عمليات البيع.

الكندوز والبفتيك ب130جنيه استقرار أسعار اللحوم اليوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

التفكير الخرافي

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