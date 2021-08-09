نقيب «العاملين بالصحافة والإعلام»: عمال مصر يجددون الثقة في الرئيس السيسي

أكد مجدي البدوي رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام والثقافة والآثار، أن الملايين من عمال مصر يجددون الثقة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقواتنا المسلحة، وشرطتنا الباسلة، وتفويضهم في اتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات لحماية الأمن القومي المصري في الداخل والخارج، بعد أن نجحوا جميعا في مواجهة الإرهاب والإرهابيين، في فترة حالكة مرت بها البلاد في زمن "الجماعة الإرهابية".

وقال - خلال مؤتمر النقابة اليوم "دور العمال في بناء الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي" - كما ندعم أيضا ونؤيد تلك المشروعات القومية التي توفر فرص العمل، وترفع الإنتاج.

وأضاف: نوجه التقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن تصريحاته المستمرة حول تطوير الشركات العامة والنهوض بها، والحفاظ على الصناعة الوطنية، وعلى حقوق العمال المشروعة، باعتبارهم جنود الإنتاج، ودرع رئيسي في بناء الجمهورية الجديدة ."

وتابع البدوي، "لا يمكن لصاحب بصر أو بصيرة أن ينكر ما حدث ويحدث على أرض مصر خلال السبع سنوات الماضية خلال فترة حكم الرئيس السيسي، والذي بدأت بحفر قناة السويس الجديدة، مرورا بمبادرات ومشروعات كبرى عديدة وصولا إلى مبادرة حياة كريمة، وتدشين الجمهورية الجديدة، فهي مرحلة كلها عبور جديد، وإنجازات حقيقية على أرض الواقع، يساندها عمال مصر، وهو ما ظهر في مشاريع كشفت عنها تقارير رسمية في مختلف القطاعات أحرزت فيها مصر تقدمًا ملحوظًا في مسيرة التنمية على كافة الأصعدة، بما يشمل رفع مستوى معيشة المواطنين، وتطبيق برنامج جاد للإصلاح الاقتصادي يستهدف حماية الشركات العامة وتطويرها، ودعم دور القطاع الخاص في التنمية، وتحفيز إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، فضلاً عن المضي قدمًا في تحسين خدمات الإسكان، والتعليم، والصحة، والنقل، وشبكات الحماية الاجتماعية،وفي ظل سياسات أولت اهتمامًا بالغًا بتعزيز التعاون الدولي مع المؤسسات الدولية والتعاون الثنائي مع الدول الصديقة، بما مكنها من المضي قدمًا بخطوات متسارعة في مسيرة التنمية، تعود بالنفع بالدرجة الأولى على العمالة ،ومواجهة مشكلة البطالة".

وقال البدوي، "7 سنوات من الإنجاز فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي استطاع أن يحقق نجاحًا كبيرًا فى كل المجالات ومنها إطلاق وإنشاء عدد من المشروعات العملاقة، من شأنها إعادة العافية لاقتصاد الوطن الذي تعرض في السنوات الماضية لهزات أثرت على الوضع الاقتصادي لمصر وعلى قدرتها على التنمية، ومن هذه المشروعات، مشروع قناة السويس الجديدة، ومشروع محطة الطاقة النووية بالضبعة، ومشروع محطة بنبان للطاقة الشمسية، وسلسلة المدن الجديدة الكبرى، فهي خطة متكاملة قيد التنفيذ تستهدف إنشاء عدد من المدن الكبرى بأهداف ذات أبعاد عمرانية واقتصادية كبيرة، وكذا إنشاء مدن صناعية بتلك المشروعات من أجل خلق فرص جديدة للاستثمار، بما لذلك من عوائد اقتصادية هامة على الدولة، ومشروع المليون ونصف مليون فدان، ومجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وإنشاء 3 مدن صناعية جديدة شملت مدينة الجلود بالروبيكي على مساحة 511 فدانا، ومدينة الأثاث الجديدة بدمياط على مساحة 331 فدانا، بالإضافة إلى مدينة النسيج الجديدة بالسادات على مساحة 3 ملايين متر، إضافة إلى مشروع تنمية حقل ظهر، وكذلك مشروعات الإسكان الإجتماعي، التي تأتي في إطار خطة توفير حياة كريمة للمواطنيين في كل المحافظات".

وجاء في كلمة رئيس النقابة العامة، "لا يسعنا إلا أن نشيد بالتوجيهات الجديدة للرئيس السيسي بشأن التوسع في مخطط إنشاء المجمعات الصناعية وتوطين الصناعة ودعم المدارس الفنية بما يخدم خطط التنمية الشاملة ويوفر فرص عمل، حيث وجه بالتوسع في مخطط إنشاء المجمعات الصناعية في مناطق جغرافية جديدة على مستوى الجمهورية وتوفير الموارد المالية اللازمة لذلك، ولتتكامل منظومة المجمعات الصناعية مع استراتيجية تعميق المكون المحلي، وربطها لوجستياً بشبكة الطرق والمحاور والبنية التحتية الجديدة على مستوى الجمهورية،بما يخدم عملية التنمية ويوفر فرص العمل ،ويخلق حياة صناعية جديدة ومتكاملة، ويؤكد على أن الدولة تسير في الطريق الصحيح رغم التحديات الداخلية والخارجية".

وقال، "نحن عمال مصر نساند الدولة المصرية التي أقرت حد أدنى للأجور، وقدره 2400 جنيه لأنه انحياز للعمال الأقل دخلا كما أننا مع الدولة التي أصرت على رعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعيا و صحيا و تأمينها و ذلك بفضل جهود بعض من أبناء مصر المخلصين و على رأسهم الوزير محمد سعفان، كما تساند الدولة المصرية التي انتصرت بتشريعاتها لمعايير العمل والاتفاقيات الدولية وكانت سببا مهما في خروجنا من قائمة الحالات الفردية للدول المتهمة بمخالفة معايير العمل الدولية".