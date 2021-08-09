الإثنين 09 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«ورود وهدايا ودعاية».. كيف استقبلت «السياحة» أولى الرحلات الروسية؟

استقبال السائحين
استقبال السائحين الروس بالغردقه

استقبلت لمياء كامل مساعد وزير السياحة والآثار للترويج، أولى الرحلات السياحية الروسية القادمة إلى مدينة الغردقة، وذلك بحضور مسئولي وزارة السياحة والآثار ومكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بالغردقة، في إطار استئناف الحركة الجوية الروسية إلى المدن السياحية المصرية،

ورحبت كامل بالسائحين وقدمت الورود والهدايا التذكارية والمواد الدعائية عن المقاصد السياحية المصرية باللغة الروسية لهم، مع الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية وضوابط السلامة الصحية.

وتحدثت كامل مع السائحين عن المقصد السياحي المصري وما يتمتع به من منتجات سياحية وأنشطة مختلفة يمكنهم الاستمتاع بها طوال فترة إجازتهم بمصر.

وأشارت مساعد وزير السياحة والآثار للترويج إلى أن الفوج السياحي الروسي أعرب عن سعادته بعودته مرة أخرى إلى المنتجعات السياحية المصرية بالبحر الأحمر لشغفه بها حيث يستمتع خلال زيارتها بشواطئها المشمسة ومناظرها الطبيعية الخلابة وجوها الدافئ والأنشطة البحرية المختلفة التي يعشقونها.

وأضافت أن الفوج الروسي سيقوم خلال زيارته لمصر بالقيام بجولات سياحية وثقافية وترفيهية، بالإضافة إلى زيارة مدينتي القاهرة والأقصر لزيارة المعالم السياحية والأثرية بهما للتعرف على الحضارة المصرية العريقة مما يجعل تجربتهم بمصر تجربة لا تُنسى في ظل شغف السائح الروسي بالمقاصد السياحية المصرية.

وأضافت أن ردود أفعال هؤلاء السائحين عند عودتهم لبلدهم بعد الاستمتاع بقضاء إجازتهم في مصر تعد أكبر دعاية ترويجية للمقصد السياحي المصري، مؤكدة على أنه سيتم استغلال المردود الإيجابي من تلك الرحلات بصورة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة من خلال آليات الترويج السياحي المختلفة خلال الفترة المقبلة.

كما أكدت على أن السوق الروسي يعد من أهم الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر، مؤكدة على جاهزية واستعداد المنتجعات السياحية المصرية لاستقبال السائحين من كافة دول العالم.

يذكر أنه سيتم تشغيل 5 طائرات أسبوعيا إلى كل من مطاري شرم الشيخ والغردقة.

سياحة روسيا الغردقة رحلات سائحين

رئيس التحرير

وائل لطفي

التفكير الخرافي

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