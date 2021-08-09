عميد «طب عين شمس» يكرم الفريق الطبي المنفذ لحقن أطفال ضمور العضلات

كرم الدكتور أشرف عمر عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور هشام أنور مدير مستشفى عين شمس التخصصي، والدكتور أسامة منصور وكيل كلية الطب للدراسات العليا والبحوث، صباح اليوم، الفريق الطبي المنفذ لعمليات حقن الأطفال مرضى ضمور العضلات الشوكي.

جاء تحت إشراف الدكتور هاني عارف أستاذ ورئيس قسم جراحة المخ والأعصاب، والدكتور ناجية على فهمي أستاذ المخ والأعصاب ومدير وحدة أمراض العضلات والأعصاب، والدكتور منى مختار مدير وحدة المخ والأعصاب بمستشفى عين شمس التخصصي، والفريق الطبي المعاون لهم من أطباء ومدرسين مساعدين وأطباء مقيمين وعلاج طبيعي وهيئة تمريض وإداريين.

وأعلنت جامعة عين شمس عن حقن أول حالتين للطفلتين نغم محمد سلامة من محافظة البحيرة، تكمل عامها الثاني بعد أسبوعين، والطفلة لمى عيد علي من محافظة الفيوم، عمرها 10 أشهر، بمركز الجامعة لأمراض العضلات والأعصاب، والذي تم تدشينه خصيصاً ليقوم بمهمة حقن المرضى ضمن ثلاثة مراكز جاءت تنفيذاً للمبادرة الرئاسية لعلاج الأطفال المصابين بمرض ضمور العضلات الشوكي مجانا على نفقة الدولة، والتي تعد الأولى من نوعها وتتفرد بها مصر على مستوى العالم، نظراً لارتفاع سعر العلاج، حيث تبلغ تكلفة الحقنة الواحدة 2.1 مليون دولار، تتحملها الدولة تخفيفاً عن كاهل الأسر المصرية.

وقام أطباء مستشفى عين شمس التخصصي بعملية حقن الطفلين بالدواء الأعلى سعراً في العالم.

وأعرب الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، عن فخره بمشاركة الجامعة فى المبادرة الرئاسية الإنسانية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لعلاج الأطفال المصابين بمرض ضمور العضلات الشوكي مجاناً على نفقة الدولة، مؤكدا كفاءة الأطقم الطبية بمستشفى عين شمس التخصصي والمستشفيات الجامعية للجامعة.

ولفت إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يقوم بها أطباء المستشفى التخصصي بحقن أطفال مرضى بضمور العضلات الشوكي، حيث سبقها حالتان تم حقنهما بهذا الدواء الذي يعد العلاج الجيني الأول من نوعه في العالم الذي يُعطى للمريض عن طريق الحقن الوريدي ولمرة واحدة فقط.