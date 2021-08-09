الإثنين 09 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

جامعة القاهرة تستعد للتنسيق بخطة احترازية و320 جهاز حاسب آلي حديث

رئيس جامعة القاهرة
رئيس جامعة القاهرة

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أنه تم الاستعداد مبكرًا بمعامل تنسيق الجامعة بمقارها بكليات الهندسة والزراعة والدراسات العليا للبحوث الإحصائية، لاستقبال طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمي والأدبي بعد ظهور النتائج، لتسجيل رغباتهم إلكترونيًا، وتقديم التسهيلات اللازمة والخدمات المطلوبة طوال فترة التنسيق.

وقال الدكتور محمد الخشت، إنه تم تجهيز المعامل لاستقبال أكبر عدد من طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم؛ مؤكدًا أنه تم وضع خطة احترازية هذا العام لتنظيم عملية التسجيل داخل وخارج المعامل لضمان سلامة جميع المترددين والموظفين، وتوفير أماكن مناسبة لانتظار الطلاب وأولياء أمورهم لعدم التزاحم والتكدس بالمعامل، مع التوجيه بتقديم التسهيلات اللازمة والخدمات المطلوبة.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن المعامل الثلاثة معدة ومجهزة على أكمل وجه وتضم أجهزة حاسب آلي حديثة، ويتواجد بها موظفون مختصون لتقديم المعلومات الكافية للطلاب وأولياء الأمور، إلى جانب فنيين مدربين لحل أي مشكلة قد تطرأ سواء في أجهزة الحاسب الآلي أو الإنترنت.

وأشار الدكتور الخشت، إلى أن معامل تنسيق جامعة القاهرة تضم 320 جهاز حاسب آلي حديث مزود بالإنترنت وطابعات حديثة لطباعة بطاقات ترشيح الطلاب، حيث تضم كلية الهندسة 120 جهاز، وكلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية 100 جهاز، وكلية الزراعة 90 جهاز.

يذكر أن اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي الجديد، بدأت يوم السبت الماضي 7 أغسطس ومن المقرر أن تستمر حتى الخميس 19 أغسطس الجاري بالكليات التي يشترط القبول بها إجراء اختبارات القدرات.ن

جامعة القاهرة إلكتروني تنسيق الثانوية العامة طلاب الثانوية العامة رئيس جامعة القاهرة محمد عثمان الخشت محمد الخشت الدراسات العليا

رئيس التحرير

وائل لطفي

التفكير الخرافي

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