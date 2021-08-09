الإثنين 09 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تأهيل وتبطين 2209.560 كيلومتر من الترع لترشيد استهلاك المياه

تأهيل وتبطين الترع
تأهيل وتبطين الترع

تواصل قطاعات وزارة الموارد المائية والري، العمل على قدم وساق بجميع محافظات مصر، لتنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياه، تنفيذًا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مارس من العام الماضي، وذلك في محافظات "أسوان وقنا وسوهاج وأسيوط والمنيا وبنى سويف والفيوم والجيزة والقاهرة والقليوبية والمنوفية والغربية و كفر الشيخ والشرقية والدقهلية والإسماعيلية وبورسعيد ودمياط والبحيرة والإسكندرية".

 

إحداث نقلة حضارية لترشيد استهلاك المياه

 

انتهت الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، اليوم الإثنين، من تنفيذ أعمال تأهيل وتبطين 2209.560 كيلو متر من الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياه من المستهدف والذى يبلغ 5619 كيلومترا، وذلك في إطار رؤية مستقبلية لترشيد استهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضى الزراعية، وتوفير فرص عمل للشباب وحل مشكلة البطالة وكذلك المساهمة فى مواجهة العديد من المشاكل مثل الهجرة غير الشرعية وأزمة عدم وصول المياه للنهايات. 

 

أولوية لقرى مبادرة "حياة كريمة" 

 

من جانبه قال المهندس محمد غانم المتحدث الرسمى لوزارة الموارد المائية والري، إن المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع المتعبة يهدف إلى تحسين نوعية المياه والتى تنعكس ايجابياً على جودة المحاصيل وبالتالى على صحة المواطنين، وفتح المجال أمام تصدير هذه المنتجات الزراعية.

أوضح غانم لـ" الدستور" أنه تم إعطاء أولويه لقرى مبادرة "حياة كريمة" والتى تستهدف القرى الأقل دخلاً، من خلال تحقيق عائد اقتصادي وتوفير فرص عمل للشباب وحل مشكلة البطالة، والمساهمة فى مواجهة العديد من المشاكل مثل الهجرة غير الشرعية من خلال توفير فرص عمل حقيقية للشباب.

 

ويتضمن المشروع القومى أعمال تبطين وتأهيل حوالى 7000 كيلومتر من الترع المتعبة لترشيد المياه بالمرحلة الآولى بقيمة إجمالية قدرها 18 مليار جنيه تنهى منتصف 2022، ويتم استكمالها إلى 20 ألف كيلومتر بالمرحلة الثانية على مستوى الجمهورية.

المشروع القومي لتاهيل وتبطين الترع مشكلة البطالة الرئيس عبدالفتاح تبطين تبطين الترع استهلاك المياه المشروع القومي وزارة الموارد المائية والري

رئيس التحرير

وائل لطفي

التفكير الخرافي

الأكثر قراءة

محمد حسان يرد على سؤال كيف نحارب «داعش»؟

«المهن الموسيقية» تكشف تفاصيل وقف عمر كمال عن الغناء

وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز بعد صراع طويل مع المرض

تصاحبها رياح سريعة.. عاصفة ترابية شديدة تجتاح مدينة أسوان (صور)

التفاصيل الكاملة لغضب محمود علاء فى الزمالك

التحفظ على 6 آلاف لتر مواد كيماوية مجهولة داخل مصنع صابون بالإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مبادرة سودانية قوبلت بوقاحة!

محمد مرعي

الإسلاميون فى العقلية الغربية

د. منى حلمى

«أسلمة» الموجة الحارة بضاعة فاسدة قاربت على الإفلاس

محمود خليل

«آل الشرايبى».. العصبية العائلية «طريق الثروة»

القس. رفعت فكرى

انتصار القيم هو الأهم

لواء. محسن الفحام

رسالة من فلسطين

محمود الغيطاني

الحرب الأمريكية على الإعلام الصينى!

مؤمن المحمدي

العدل فى الميراث

صور

جنازة دلال عبد العزيز

جنازة الفنانة دلال عبدالعزيز

الزمالك والمحلة.. لحظة منح القائد شيكابالا الحاوي أيمن حفني شارة القيادة

محطة تل أبيب

المزيد

احتفال «اتفاقات إبراهيم».. هذا ما يفعله نائب وزير خارجية البحرين فى إسرائيل

إصابات بالرصاص والغاز فى مواجهات مع الاحتلال جنوب نابلس

كيف وقع نتنياهو في فخ «تدنيس السبت» بسبب أولمبياد طوكيو؟ (فيديو)