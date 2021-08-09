الإثنين 09 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«المركزى للإحصاء»: المنازل تستحوذ على 41.1% من استهلاك الكهرباء

استهلاك الكهرباء
استهلاك الكهرباء

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، استحواذ قطاع الاستخدامات المنزلية على النصيب الأكبر من الكهرباء المستخدمة بنسبة 41.1%، بما يعادل 148.5 مليار ك، و خلال العام المالي الماضي 2019/ 2020.

وجاء قطاع الصناعة في المرتبة الثانية من حيث استهلاك الكهرباء خلال 2019/ 2020 بنسبة 27.7% بنحو 41.1 مليار كيلو وات، فيما بلغ نسبة استهلاك القطاع التجاري 13.7% من إجمالي الكهرباء المستهلكة خلال 2019/ 2020 بنحو 20.4 مليار كيلو وات، يليها قطاع الزراعة حيث يستهلك 7.4 مليار كيلو وات بما يمثل 5% من إجمالي الكهرباء المستهلكة.

وقدر حجم استهلاك الجهات الحكومية من الطاقة الكهربائية 6.9 مليار كيلو وات بما يمثل 4.6% من إجمالي الكهرباء المستهلكة خلال 2019/ 2020، والمرافق العامة استهلكت نحو 6.5 مليار كيلو وات بما يمثل 4.4%، و الإنارة العامة استهلكت نحو 4.7 مليار كيلو وات بما يمثل 3.2% من إجمالي الكهرباء المستهلكة.

كما أظهر التقرير أن إجمالي الكهرباء المولدة خلال 2019/ 2020 بلغت 197.4 مليار كيلو وات، 82.1% منها يأتي من إنتاج الكهرباء الحرارية، وبما يصل لنحو 162.1 مليار كيلو وات، موضحًا أن إنتاج 15 مليار كيلو وات من المحطات المائية خلال 2019/ 2020 وبما يمثل 7.6% من إجمالي الكهرباء المولدة، وإنتاج 8.7 مليار كيلو وات من الطاقة الجديدة والمتجددة  بنسبة 4.4% من إجمالي الكهرباء المولدة.

بينما بلغ إنتاج محطات المشروعات الخاصة 11.4 مليار كيلو وات خلال 2019/ 2020 بما يمثل 5.8% من أجمالي الكهرباء المولدة خلال ذلك العام، مشيرًا إلى ان فائض الشركات الصناعية بلغ 200 مليون كيلو وات بما يمثل 1% من إجمالي الكهرباء المولدة. 

الاحصاء المنازل الكهرباء إنتاج الكهرباء الصناعة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

رئيس التحرير

وائل لطفي

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