بعد الجثث الطافية.. مخاوف من تدهور الوضع الإنسانى فى تيجراى

حذر موقع "hotsr" الأمريكي من ارتكاب المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان من قبل الحكومة الإثيوبية ضد إقليم تيجراي، كما حذر من وقوع المزيد من أعمال التطهير العرقي وإجبار السكان على الخروج من المنطقة من خلال عمليات الطرد وأعمال العنف الأخرى.

يأتي هذا بعد ما انتشل السكان المحليون واللاجئون في السودان، العشرات من الجثث من النهر الفاصل بين منطقة تيجراي الإثيوبية المضطربة والسودان في الأسبوع الماضي، حيث أصيب العديد منهم بطلقات نارية وأيديهم مقيدة.

ويقول شهود عيان إنها أعمال قتل عرقية ارتكبتها قوات الحكومة الإثيوبية لتيجراي ، وإن الجثث يتم رميها لإخفاء الأدلة، ولم يصدر تعليق فوري من الحكومة الإثيوبية لكنها نفت ارتكاب أعمال قتل عرقية في الماضي.



وتابع الموقع: لقد كانت الجثث منتفخة، وجافة اللون من رحلتهم، مشوهة في كثير من الأحيان: الأعضاء التناسلية مقطوعة ، والعينين ، والأطراف المفقودة.

وقال الأطباء الذين رأوا الجثث إن أحدهم موشوم باسم شائع بلغة التيجرينية والآخر لديه علامات على الوجه شائعة بين التيجراي، مما أثار قلقًا جديدًا بشأن الفظائع في المنطقة الأقل شهرة في حرب تيجراي.



وقال جاري يوهانيس وهو من التيجرايين ساعد في دفن عدة جثث عثر عليها يوم الأحد "إنهم من تيجراي".

وتابع الموقع أن القتلى هم ضحايا أحدث مذبحة في حرب استمرت تسعة أشهر وأودت بحياة الآلاف من المدنيين وتنتقل الآن إلى مناطق أخرى في إثيوبيا، ثاني أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان ومرسى القرن الأفريقي المضطرب في كثير من الأحيان.

وعلى الرغم من أن قوات تيجراي استعادت في يونيو الكثير من المنطقة مع انسحاب القوات الإثيوبية والقوات المتحالفة معها ، إلا أن غرب تيجراي لا يزال يخضع لسيطرة السلطات من منطقة أمهرة المجاورة لإثيوبيا ، الذين طردوا العديد من التيجراي العرقية بينما قالوا إن الأرض هي ملكهم تاريخيًا.

وفر أكثر من 60 ألف من تيغراي إلى السودان فيما اتهمت الحكومة الإثيوبية قوات تيجراي المنافسة بإلقاء الجثث بأنفسهم لأغراض دعائية، وقالت المتحدثة باسم رئيس الوزراء أبي أحمد بيلين سيوم للصحفيين يوم الخميس إنها "مذبحة وهمية".

لكن هذا الاكتشاف زاد من الضغط الدولي على رئيس الوزراء ، الحائز على جائزة نوبل للسلام ، في الوقت الذي تتهم فيه حكومته بالفعل من قبل الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بمحاصرة تيجراي ومنع تقديم الطعام والمساعدات الأخرى لملايين الأشخاص حيث يواجه مئات الآلاف ظروف المجاعة في أسوأ أزمة جوع في العالم منذ عقد.

واختتم الموقع الأمريكي أن الجثث في النهر جلبت مخاوف جديدة من التطهير العرقي ، أو إجبار السكان على الخروج من المنطقة من خلال عمليات الطرد وأعمال العنف الأخرى.