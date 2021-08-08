الإثنين 09 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

عبد المجيد تبون: لن نرحم أى شخص يمس بوحدة واستقرار الجزائر

عبد المجيد تبون
عبد المجيد تبون

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الأحد، أنه لن يرحم أي شخص يمس بوحدة واستقرار البلاد، مشددا على أن الجيش هو العمود الفقري للدولة.

وكشف  الرئيس الجزائري، في تصريحات للصحافة المحلية، مساء اليوم، عن أن هناك أطرافا تسعى لضرب لحمة الشعب الجزائري.

وقال تبون إنه لا يوجد دستور في العالم يكرس الحقوق والحريات مثل دستور الجزائر، مشيرا إلى ان  هناك من يستغل شبكات التواصل فقط للسب والشتم  مشددا على أن السب والشتم على مواقع التواصل لا يندرج في خانة حقوق التعبير.

وأضاف: "في مواقع التواصل الإجتماعي لا تعرف من هو، وهناك 180 جريدة ومن يريد التبليغ عن الفساد يبلغ، وهناك أيضا من حاولوا فتح حسابات باسم رئاسة الجمهورية..  لا وجود لسجناء رأي وهناك من يستغل شبكة الانترنت للسب والشتم"، وحذر تبون من أن  البلاد التي تتغذى على نشر الإشاعات سلامتها قليلة.

وقال تبون إنه ضد أي مشروع يجعله رهين الأجنبي فيما يخص العملة الصعبة مضيفا "مستقبلا لا عملة صعبة بدون انتاج، ولا يمكن انجاز مصنع بدون مردودية على الاقتصاد الوطني وهناك نماذج مشجعة لبعض الشباب في الصناعات التحويلية نشجعها".

وبشان أزمة المياه، قال الرئيس الجزائري، إن محطات تحلية ستدخل حيز الخدمة عبر ولايات ساحلية لحل أزمة المياه، كما قرر تموين العاصمة بـ 70% من مياه تحلية البحر".

وأضاف: "أخذنا مشكل المياه بعين الاعتبار ونطلب من المواطن الصبر وهناك مئات محطات غسل السيارات في العاصمة، والمواطن يعرف الظروف لكن يطلب العدل في توزيع المياه".

 

الجزائر عبد المجيد تبون الرئيس الجزائرى تطورات الجزائر تبون

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