نصف مليون تونسى تلقوا اللقاح المضاد لكورونا فى يوم مفتوح للتطعيم

تلقى أكثر من نصف مليون تونسي، الأحد، اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد في حملة استثنائية لتسريع حملة التطعيم في صفوف السكان وهى أعلى حصيلة يومية على الإطلاق منذ بدء حملة التطعيم منتصف مارس.

وخصصت السلطات أكثر من 330 مركزًا للتطعيم في انحاء البلاد ظلت مفتوحة من السابعة صباحًا إلى السابعة مساء، وشهدت إقبالاً مكثفا من ساعات الصباح الأولى رغم الحر الشديد.

استمر التطعيم في عدد من المراكز الى ما بعد السابعة مساء، وقال التليفزيون العمومي إن عدد من تلقوا اللقاح حتى الساعة الثامنة و35 دقيقة مساء تجاوز نصف مليون.

وجندت الرئاسة التونسية، التي تتولى السلطة التنفيذية بالكامل منذ إعلان الرئيس قيس سعيد التدابير الاستثنائية في البلاد يوم 25 يوليو الماضي، وزارات الصحة والتربية والدفاع والداخلية من أجل إنجاح الحملة وتطعيم أكبر عدد من المواطنين اليوم.

ويشارك في الحملة نشطاء من منظمات المجتمع المدني ومتطوعون من عدة قطاعات مهنية، فيما تكفلت وسائل النقل الخاصة والعمومية بنقل المواطنين مجانا إلى مراكز التلقيح.

وعانت تونس من موجة عاتية من الوباء بلغت ذروتها في شهر يوليو الماضي وتسببت في أعداد قياسية من المصابين التي ناهزت أقصاها حوالي 10 آلاف في اليوم وأكثر من 100 حالة وفاة يوميا.