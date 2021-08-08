«تاج الدين» يكشف تطورات الحالة الصحية لـ الإبراشى

أعلن الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس للصحة، أن الإعلامي وائل الإبراشي لم يسترد صحته حتى الآن.

وأوضح «تاج الدين» في تصريحات تلفزيونية أن الإبراشي يعاني من بعض التليفات في الرئة، موضحا أن التليفات التي تحدث في الرئة قد تكون بسبب بعض الفيروسات وليست فيروس كورونا فقط.

وأشار إلى أنه يجب أن يتم متابعة الحالة الصحية للمواطنين الذين يصابون بفيروس كورونا حتى لا تتدهور الحالة الصحية لهم، لافتا إلى أن متابعة الحالة المرضية تحسن من الحالة الصحية للمريض.