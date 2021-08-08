الأحد 08 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

غدًا.. محاكمة عامل بالاتجار فى المخدرات بمدينة نصر

محكمة
محكمة

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، غدا، أولى جلسات محاكمة عامل بالاتجار في نبات الفدود المخدر في مدينة نصر.

تعقد جلسات المحاكمة برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم وعضوية المستشارين صلاح حريز وأيمن محمد وياسر عمر وبأمانة سر أحمد كمال وعبد المجيد حلمي.

كشف أمر الإحالة  في القضية رقم 6677 لسنة 2021 جنايات قسم أول مدينة نصر والمقيدة برقم 232 لسنة 2021 كلي القاهرة الجديدة قيام المتهم محمد .ع ، 20 سنة، عامل بالاتجار في جوهر الفودو المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

شهادة الشهود

استمعت النيابة العامة إلى أقوال نقيب شرطة محمد أحمد توفيق عطا الله، معاون مباحث قسم شرطة أول مدينة نصر أنه حال مروره بدائرة القسم لملاحظة الحالة الأمنية شاهد وقوف أحد الأشخاص بجانب الطريق وبالتوجه إليه لاستبيان أمره شاهده ييقوم بإلقاء شىء كان ممسكا به بيده، وبتتبعه والتقاطه تبين أنه عبارة عن كيس بلاستيكي شفاف بداخله نبات عشبي يشبه نبات الفودو المخدر وبتفتيشه عثرت على 16 كيس بلاستيكي بداخلهم الفودو ومبلغ مالي 270 جنيها وهاتف محمول وبمواجهته أقر بإحراز المواد المخدرة بقصد الاتجار والهاتف للتواصل مع عملائه من المتعاطين، وأن المبلغ المالي هو حصيلة تجارته.

وثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات عبارة عن كيس شفاف به 16 كيس بلاستيك صغير بداخلها جميعا أجزاء نباتية خضراء خضراء اللون وزنت الأكياس بما تحوي 32.74 جم وأنها لنبات الفودو المخدر المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.

 

جلسات محاكمة عامل الاتجار المواد المخدرة مدينة نصر

رئيس التحرير

وائل لطفي

التفكير الخرافي

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