غدًا.. محاكمة عامل بالإتجار فى الحشيش بمدينة نصر

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، غدا، أولى جلسات محاكمة عامل بالإتجار في الحشيش في مدينة نصر.

تعقد جلسات المحاكمة برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم وعضوية المستشارين صلاح حريز وأيمن محمد وياسر عمر وبأمانة سر أحمد كمال وعبد المجيد حلمي.

كشف أمر الإحالة في القضية رقم 16768 لسنة 2021 جنايات قسم أول مدينة نصر والمقيدة برقم 400 لسنة 2021 كلي القاهرة الجديدة قيام المتهم «عيد. م»، 27 سنة، عامل بالاتجار في جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وأحرز سلاحين أبيضين «كتر» و«مطواه» بغير مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة الحرفي.