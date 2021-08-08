رفع كفاءة الطب الوقائي.. 5 توصيات من «الشيوخ» للحكومة بخصوص قطاع الصحة

وضع مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، عدد من التوصيات البرلمانية الهامة لحكومة الدكتور مصطفى مدبولى، فى قطاع الرعاية الصحية، جاء فى مقدمتها التركيز على تطوير ورفع كفاءة الطب الوقائي لأمراض الفيروسات وغيرها من الأمراض المعدية.

وجاءت هذه التوصيات، ضمن مجموعة كبيرة من التوصيات الهامة التى تضمنها تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون باعتماد خطة العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018/2019– 2021/2022)، والتى وافق عليها المجلس النيابى كالآتي:

1- التركيز على تطوير ورفع كفاءة الطب الوقائي لأمراض الفيروسات، والتوعية الجماهيرية بخطورة انتشار الأوبئة، وأهمية اتباع الغذاء الصحي، والأخذ بأسباب النظافة والوقاية من الأمراض.

2- فتح قنوات التدريب والتعليم المستمر لهيئة التمريض التى تمكنها من خلق المناخ المناسب لتقديم الخدمة التمريضية على الوجه الأكمل بما يتماشى مع متطلبات الهيكل الوظيفي للمهنة والاحتياجات الصحية.

3- اقتحام مجال الصناعات الدوائية المعتمدة على التكنولوجيا الحيوية (BIOTECHNOLOGY) مثل إنتاج المثائل الحيوية (BIOSIMILARS) ذات التكلفة الصناعية الأقل والمستقبل الواعد، التعميق القيمة المضافة لصناعة الدواء فى مصر.

4- وضع النظام المتكامل لتسجيل الأدوية والترخيص بتداولها وذلك بعد اختيار الأصناف التى تحتاجها الخطة الصحية بواسطة لجان متخصصة مع الالتزام بعدم تزايد عدد البدائل والأصناف المتطابقة، وتحديد الخطوات والمستندات اللازمة لمراحل التسجيل المختلفة بما فى ذلك التحليل لضمان الجودة والفاعلية والمأمونية. وفى جميع الأحوال يجب أن يتم تحديد مواعيد لإنهاء إجراءات التسجيل فى كل مرحلة بما يحقق مصالح الجهات المختلفة.

5- تطوير التعليم الصيدلى بتطبيق البرامج الجديدة المعتمدة من قبل لجنة قطاع التعليم الصيدلى التابعة للمجلس الأعلى للجامعات وهى برنامج فارم دى (PHARM D وبرنامج الصيدلة الإكلينيكية (CLINICAL PHARMACY).