«رقصت فى فرح».. زوجة تشرع فى قتل زوجها بسكين بعد مشاجرة بالشرفية

اتهم رجل زوجته فى محضر رسمى بإحداث إصابته بطعنة بسلاح أبيض "سكين" بعد أن وقعت بينهما مشاجرة قام فيها الزوج بالتعدى عليها بالضرب.

تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة كفر صقر بلاغا باستقبال مستشفى كفر صقر المركزي لرجل مصاب بجرح طعني، وبسؤاله اتهم زوجته بالتسبب في إصابته.

وانتقلت قوة من شرطة كفر صقر وتبين وقوع مشاجرة بين المصاب وزوجته بسبب قيامها بالرقص في فرح أحد أقاربهم دون موافقته، وفي اليوم التالي وقعت مشاجرة بينهما، وقام الزوج على اثرها بالتعدي عليها بالضرب فيما قامت الزوجة بطعنة بـ "سكين"، ما أدى لإصابته بجرح قطعى 3 سم، وجاري تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.