«صناعة السينما» ترد على هجوم أشرف زكي بشأن «الإنس والنمس»: كف عن المساس بأعضاء الغرفة

أصدرت غرفة صناعة السينما، مساء اليوم الأحد، بيانا رسميا بشأن ما ورد بوسائل الإعلام وحديث نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، بشأن الترخيص بعرض فيلم "الانس والنمس".

وجاء في نص البيان ما يلي:

أولا: فيما يتعلق بتسهيل الاستيلاء على المال العام فإن الشركة المنتجة للفيلم قامت بسداد الرسم النسبي وقدره ٣٠٠٠٠٠ ألف جنيه (ثلاثمائة ألف جنيه مصريا فقط لاغير) نقدا بموجب إيصال صادر من النقابة بتاريخ ٥/٨/٢٠٢١ صباح يوم الخميس قبل العرض العام للفيلم وذلك بعد مراسلات بين شركة المنتجة والسيد نقيب المهن التمثيلية عبر الرسائل المتبادلة والتي حدد بموجبها النقيب هذا الرسم النسبي قبل صدور الترخيص بعرض الفيلم وتم استلام خطاب رسمي من النقابة بسداد الرسم النسبي، وسبق ذلك تقديم خطاب من الشركة المنتجة لنقابة المهن التمثيلية بتحديد الرسم النسبي؛ ما يؤكد على التزام الشركة المنتجة بسداد الرسم النسبي للنقابة.

كما أشار البيان أنه لا يوجد تعهد حصلت عليه الرقابة، وإنما إقرار تم أخذه على الشركة المنتجة للفيلم بسداد الرسم النسبي خلال ٤٨ ساعة، وإلا سيتم إلغاء الترخيص؛ ما يؤكد حرص الرقابة على استيفاء نقابة المهن التمثيلية للرسم النسبي، وسبق للرقابة والنقابات الفنية على مدار أعوام عديدة سابقة العمل بذلك مع جميع شركات الإنتاج وقبل وجود الدكتور خالد عبد الجليل كرئيس رقابة.

ثالثاً: تعيين الدكتور خالد عبد الجليل بمجلس إدارة غرفة صناعة السينما تم بموجب قرار من السيد وزير الصناعة منذ عام ٢٠١٠ ولم يكن وقتها رئيساً للرقابة على المصنفات.

رابعاً: تعيين السيد المخرج الكبير عمر عبد العزيز بمجلس إدارة غرفة صناعة السينما قد تم بموجب قرار السيد وزير الصناعة كأحد الخبرات في صناعة السينما وباعتباره رئيس اتحاد النقابات الفنية الثلاثة.

خامساً: أنه لا يوجد تدخل في شئون النقابات من أي جهة كانت وإنما تعاون مثمر بين جميع الجهات حرصاً على حقوق الكافة، وأن التعاون بين النقابات الفنية الثلاث هو تعاون دائم ومستمر ويؤكد هذا التعاون اللجنة الثلاثية المشتركة (نقابة المهن السينمائية - نقابة المهن التمثيلية - وغرفة صناعة السينما) المشكلة لحل أى منازعات فيما بين أعضاء الجهات الثلاثة ودياً.

وفي نهاية البيان ذكرت الغرفة إنها تهيب بنقيب المهن التمثيلية لاتخاذ الحذر والحيطه والكف عن المساس بأعضاء الغرفة أو تناول المؤسسات من خلال وسائل الإعلام في وقت يتطلب من الجميع تضافر الجهود مع القيادة السياسية لخدمة الثقافة والفنون في مصرنا العزيزة.

وكانت قد أصدرت نقابة المهن التمثيلية بيانا تكشف فيه عن تقدمها بشكوى ضد خالد عبدالجليل، رئيس جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، بعد أن صرح بعرض فيلم محمد هنيدي الجديد الإنس والنمس، دون الرجوع إلى النقابة.

وتقدم شعبان سعيد، المحامي بالنقض، بشكوى إلى وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم، بصفته وكيلا عن الدكتور أشرف زكي، رئيس النقابة، وجاء في شكواه أن الرقابة سمحت بعرض فيلم الإنس والنمس دون سداد المستحقات المالية لنقابة المهن التمثيلية، ودون الحصول على الفوتشر من النقابة لممارسة اختصاصها كنقابة للمهن التمثيلية تقوم بمسئوليتها تجاه الفن والفنانين وتحافظ على أموال النقابة.

بيان صناعة السينما